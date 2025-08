"Ele deixou um legado, nunca será esquecido", diz tutor de Guapo, cão-bombeiro que morreu aos 11 anos

O olhar de Guapo. André Ávila / Agencia RBS

Conheci Guapo, o labrador do Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS), depois de seu retorno da tragédia de Brumadinho, em 2019. Junto de outros cães do serviço de busca e resgate, ele ganhou medalha do governo do Estado pelos serviços prestados. Aposentado desde 2024, fato que noticiei aqui na coluna, Guapo morreu nesta semana, aos 11 anos e três meses.

Na última sexta-feira (25), seu parceiro e tutor, o sargento Alex Sandro Teixeira Brum, me mandou mensagem pelo WhatsApp:

— Lembra do Guapo?

Impossível esquecer aquele labrador bonito, cheio de energia e de educação (era treinado e fez história no CBMRS).

— Ele não está muito bem — prosseguiu o sargento, entristecido — Em muitíssimo pouco tempo descobrimos um câncer agressivo. Fizemos exames e acompanhamento com médico veterinário oncologista, mas não tem que o ser feito.

Torci para que o cão-bombeiro se recuperasse. Não deu. Guapo partiu cercado de amor e recebeu uma bela homenagem em Santa Maria, onde era membro honorário do 4º Batalhão de Bombeiros Militar.

— No final, restaram medidas paliativas para dar conforto e muito amor e carinho, amor dado por todos, em especial pela minha família, Letícia, Arthur e Davi (depois da aposentadoria, Guapo passou a viver com eles). Cães vivem pouco mesmo, eu sei, mas são capazes de ensinar grandiosidades, como amar e não perder tempo. O tempo não para e não volta mais. Ele deixou seu legado e nunca será esquecido por nós. Um dia vamos nos encontrar, e eu vou tocar bolinha no açude para ele buscar — concluiu Brum, para quem Guapo era como um filho.

Um cão pode fazer escola? Guapo fez. Junto de seu tutor, deu os primeiros passos no CBMRS, ainda filhote, e enfrentou grandes desafios. Ajudou a localizar vítimas em Brumadinho (MG) e Petrópolis (RJ) e atuou no incêndio do prédio da Secretaria da Segurança Pública do Estado, em Porto Alegre. Também prestou serviços na catástrofe climática do RS em maio de 2024.