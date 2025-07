Editora gaúcha lança dobradinha inédita entre Luis Fernando Verissimo e Martha Medeiros

O que acontece quando a gente junta dois grandes escritores? A Vitrola Editora, fundada no RS há mais de 35 anos, acaba de lançar a coleção Dose Única, com gigantes da literatura gaúcha: Martha Medeiros, que celebra 40 anos de trajetória literária, e Luis Fernando Verissimo, considerado o maior nome do gênero no Brasil. Não tem erro.

A novidade une literatura, arte e design gráfico em publicações curtas, acessíveis e esteticamente impactantes. Cada box (sim, vêm mais surpresas por aí!) reúne dois volumes em capa dura, com acabamento refinado e ilustrações exclusivas. É um presentão para quem gosta de ler.

Daniel Kondo, baita ilustrador (vencedor do Prêmio Jabuti em 2022) e curador do projeto, é o responsável pela arte que acompanha a obra de Martha. Segundo ele, a proposta era “criar livros que tocassem as pessoas de forma imediata, mas que também deixassem um eco emocional”.

A curadoria dos textos de Martha foi feita por Maria Amélia Dalvi, pós-doutora em Letras, com a participação da autora na seleção de frases e trechos marcantes de sua carreira.

— É um projeto especial, que foge aos lançamentos tradicionais — diz a escritora.

Os filhos de Verissimo, Pedro e Fernanda, organizaram as crônicas e ilustrações do pai, resgatando o melhor da obra de LFV com visão editorial e afetiva.

De certa forma, a edição é uma volta aos primeiros livros do autor, uma viagem no tempo com olhos de hoje e mais do que isso: com o olhar voltado para as novas gerações, que talvez não conheçam o trabalho de LFV em todas as suas facetas.

Pontos de venda alternativos

A coleção Dose Única é parte da estratégia da Vitrola para democratizar o acesso à literatura. Os livros estarão disponíveis não apenas em livrarias e sites de e-commerce, mas também em pontos de venda alternativos — como cafeterias, farmácias, restaurantes e supermercados —, ambientes onde novos leitores podem ser surpreendidos e encantados por uma leitura breve e significativa.