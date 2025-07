De Bob Marley a música gospel, médico incentiva criação de playlists para a hora do parto

Ginecologista e obstetra na Santa Casa e no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, Eduardo Maia Weiler gosta de trabalhar com música — e quem mais ganha com isso são suas pacientes. O médico já estimulou a criação de mais de 100 playlists por mamães (e papais) para marcar o nascimento de seus bebês.

Eduardo é adepto do parto humanizado, fruto de um movimento que vem se consolidando nos pré-natais e que ganha especial atenção no complexo hospitalar onde ele atua.

Entre as medidas adotadas para dar conforto e acolhimento às mulheres, estão o aquecimento da sala, a luz baixa (com direito a um "céu estrelado" projetado no teto), a presença do companheiro (ou da companheira) e, claro, a música.

— Os centros obstétricos têm caixinhas de som e, no começo, a gente mesmo escolhia o que tocar. Aí pensei: por que não pedir para as mães criarem seleções musicais para a ocasião ou perguntar o que elas gostariam de ouvir? — recorda Eduardo.

Deu mais do que certo. Quando o parto ocorre de surpresa (o médico também atua no plantão), ele questiona, sempre que possível, o que a futura mamãe quer escutar. Quando dá tempo de planejar (no caso das pacientes do consultório), a brincadeira vai mais longe.

Já teve playlist de reggae (com Bob Marley vibrando na caixa!) e até de música "de academia", nesse caso, escolhida por uma mãe "crossfiteira".

— Também têm muitos pais roqueiros que escolhem Beatles e Queen, por exemplo. Teve um casal que cantou a plenos pulmões uma letra do Cazuza. No SUS, percebo uma preferência maior pela música gospel, com canções de louvor — detalha o profissional de 47 anos, 20 deles na medicina.

Seja qual for o tipo de som escolhido, o fato é que a música acaba virando uma memória inesquecível para quem viveu a experiência.

— Algumas pacientes seguem comigo e costumam contar o seguinte: sempre que ouvem a canção do parto, elas se emocionam de novo. É muito legal. São lembranças de um dia especial que ficam para sempre — diz o médico.

E as playlists?