Conheça o doce criado por uma chef gaúcha que ganhou o prêmio de melhor sobremesa de São Paulo 

Veja bem: é porto-alegrense a “melhor sobremesa de São Paulo”.

O vencedor do Prêmio Paladar, da revista de gastronomia do Estadão, foi o suflê de goiabada do Carlota, o restaurante da gaúcha Carla Pernambuco na capital paulista.

Definido como “um dos pratos mais queridos da cidade”, o doce é servido quente e inflado, levemente tostadinho, com uma generosa colherada de catupiry cremoso. A ideia surgiu em 2005, quando o Carlota abriu as portas do negócio no bairro Higienópolis.

À época, o suflê estava fora de moda, mas Carla inovou, inspirada em uma receita da avó uruguaia, juntando claras em neve e goiabada. Deu certo.

Feliz com o reconhecimento, ela celebrou a conquista em Gramado, no último final de semana, onde comandou, ao lado da chef Cris Skrings, o jantar de um ano de outro baita restaurante, o Giostra. A casa fica no Hotel Casa da Montanha, onde ela assina o menu. Vale conhecer.