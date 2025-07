Companhia de Ópera do RS celebra três anos com festival

Para marcar os três anos de sua fundação, a Companhia de Ópera do RS (Cors) prepara um evento com três dias de apresentações. O Festival TriÓpera será no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, entre 8 e 10 de agosto.

Originalmente, a ópera La Traviata seria apresentada nessas datas, mas foi adiada por questões operacionais.

A festa reunirá 120 cantores líricos, e os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira (25) (leia os detalhes abaixo).

Detalhe: durante o festival, o foyer do Multipalco Eva Sopher exibirá uma mostra de figurinos e adereços usados nas grandes montagens da companhia. Com curadoria de Flávio Leite, presidente da Cors, a exposição será uma oportunidade para o público conhecer os detalhes de cada produção.

— Quando assistimos ao espetáculo no palco, vemos os figurinos e adereços de outro ângulo. Essa será uma chance de conferir de perto os detalhes dessas verdadeiras obras de arte — destaca Leite.

A programação

No dia 8 (sexta-feira), às 20h, o espetáculo Vozes do Amanhã apresentará 14 jovens talentos revelados e lapidados ao longo das três edições do Ópera Estúdio, projeto de formação realizado pela Cors em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e as fundações Ospa e Theatro São Pedro.

No repertório, estarão composições de Mozart, Rossini, Puccini e Verdi em um concerto cênico, leve e diverso para apresentar os novos artistas ao público.

No dia 9 (sábado), também às 20h, o Gala Lírico Nossas Vozes, Nossas Óperas reunirá grandes artistas da companhia interpretando trechos das dez óperas montadas pela Cors nesses três anos, como A Flauta Mágica, Suor Angelica, Carmen, Cavalleria Rusticana, A Viúva Alegre, L´Elisir d´amore, Pagliacci, Gianni Schicchi e Turandot.

E no dia 10 (domingo), às 18h, a Cors realizará o grande concerto Todas as Vozes, com solistas da companhia e participação especial do Coro da Sociedade Pelotense Música Pela Música, regido por Sérgio Sisto em homenagem ao centenário do maestro Frederico Gerling Jr. (1925-2010).

Gerling Jr. foi regente titular do coral e da Orquestra Filarmônica da PUCRS e, durante 40 anos, manteve a ópera viva em Porto Alegre.

— O maestro Gerling Jr. dedicou sua vida à ópera. Foi o fundador dos Concertos Comunitários Zaffari e montou dezenas de óperas ao longo de quatro décadas no Salão de Atos da PUCRS e no Theatro São Pedro. Gerações de cantores líricos gaúchos tiveram suas primeiras oportunidades por suas mãos. Se não fossem as óperas da PUCRS, provavelmente a Cors não existiria, e a ópera no RS teria desaparecido. A Cors não deixa de ser uma continuação do seu trabalho — reflete Flávio Leite, que foi aluno de Gerling Jr.

Sobre Frederico Gerling Jr.

Nascido em Jaraguá do Sul, região norte de Santa Catarina, Frederico Gerling Jr. mudou-se com os pais para Curitiba, onde, aos 13 anos, estreou num coral de igreja.

Aos 17, ele já regia o coral Carlos Gomes, em São Paulo, iniciando seus estudos musicais.

Na década de 1940, cursou o Conservatório Villa Lobos, no Rio de Janeiro. Sua incursão pelo Brasil não parou por aí.

Gerling Jr. foi diretor artístico e regente da Sociedade Lírica de Pernambuco, diretor de produção da TV Canal 2, em Recife, e chefe do setor de ópera do Teatro Guaíra, em Curitiba, do qual também foi diretor artístico. Lá fundou o Coral Sinfônico do Paraná e regeu a primeira ópera realizada com o acompanhamento da Orquestra Sinfônica do Paraná, Fausto, em 1985.

Na década de 1970 mudou-se para Porto Alegre, onde fundou o Liceu Riograndense de Artes Líricas e a Associação Lírica Porto-Alegrense.

Com a entidade, realizou montagens independentes de óperas, além de algumas temporadas oficiais da Secretaria de Estado da Cultura.

Como diretor do Instituto de Cultura Musical da PUCRS montou dezenas de óperas ao longo de 40 anos na cidade e foi o fundador da série “Concertos Comunitários Zaffari.”

Serviço