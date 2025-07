Como será o Alpi, restaurante do Parador Vale dos Vinhedos

À frente do tradicional Carlota, que acaba de completar 30 anos na capital paulista (e conquistar o título de melhor sobremesa de SP) , Carla está cuidando pessoalmente do projeto, ao lado de Cris, seu braço direito. O novo espaço gastronômico vai se chamar Alpi e promete surpreender.

— O projeto é muito bacana. Já desenhamos toda a cozinha, o bar, que terá uma área externa com parrilla, e a adega no subsolo para degustações. O conceito parte da ideia de explorar a cozinha de montanha, inspirada no Alpes (daí o nome Alpi), mas não só o lado suíço, que é mais conhecido. A intenção é explorar todos os lados: o suíço, o francês, o italiano e o austríaco — conta Carla, porto-alegrense de nascença.

— Uma comida viajada — complementa Carla, que usa a criatividade sempre com os pés no chão.

A inauguração do complexo, que terá cabanas com teto de vidro, SPA, vinícola própria e uma unidade do VinoLab, de Gramado, está prevista para 2027. O projeto (com pegada sustentável e desenho que respeita a paisagem) é da coleção Casa Hotéis e tem a assinatura do engenheiro Ricardo Peccin.