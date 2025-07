Como as Feiras Ecológicas da Redenção conseguiram evitar o uso de 10 milhões de sacolas plásticas 

Lançada em 2019, a campanha pelo fim das sacolinhas de plástico nas Feiras Ecológicas da Redenção, em Porto Alegre, conquistou um feito e tanto: segundo estimativa dos organizadores, desde então, as bancas deixaram de distribuir 10 milhões de itens do tipo aos fregueses, que passaram a carregar as compras de outras maneiras (em bolsas de pano, vime ou papel e nos tradicionais carrinhos).

A ideia de restringir o uso das embalagens plásticas surgiu quando os participantes da Feira dos Agricultores Ecologistas e da Feira Ecológica do Bom Fim, pioneiras do ramo no Brasil, se deram conta de que a distribuição havia se tornado um problema para o meio ambiente. As 138 bancas entregavam, em média, 265 unidades por box a cada sábado.

Na ponta do lápis, isso significava 36,5 mil sacos por feira, somando cerca de 2 milhões ao ano.

A campanha começou aos poucos, com o fim da distribuição apenas no último sábado de cada mês. Depois, em 2020, houve a retirada definitiva. A pandemia acabou freando momentaneamente a ação, mas 90% do público seguiu levando suas próprias ecobags ao local. Quando a crise sanitária passou, a limitação voltou a ser de 100% e assim segue até hoje.

— No início, ficamos um pouco preocupados sobre como seria a aceitação, mas boa parte dos nossos clientes já usava sacolas de pano e tinha consciência do impacto das sacolinhas plásticas, então, deu certo. Hoje, 99% deles consideram uma boa medida — conta o agricultor ecologista e feirante Vitor Schardosim, de Dom Pedro de Alcântara, no Litoral Norte.

Vai por mim: apoie a iniciativa e prestigie as feiras (leia os detalhes no fim do texto). A saúde e o meio ambiente agradecem.

Sacola vai e vem

Se você for às feiras da Redenção e esquecer de levar sua bolsa, não se preocupe: os feirantes criaram uma espécie de varal, que ganhou o nome de "Sacola vai e vem", onde qualquer pessoa pode retirar uma embalagem retornável, de graça, para devolver quando puder.

O varal também recebe doações e nunca fica vazio. É uma baita ideia.

Além disso, bancas parceiras vendem belas sacolas de pano para quem preferir comprar.

Veja o Perimetral Podcast sobre as feiras orgânicas de POA

A campanha

A campanha Sábado Sem Sacola Plástica iniciou em 25 de maio de 2019 por meio de uma parceria entre a Feira dos Agricultores Ecologistas e a Feira Ecológica do Bom Fim. A ação constituía na não distribuição de embalagens no último sábado de cada mês, somada à intensa campanha de conscientização dos frequentadores das feiras.

D 25 de maio de 2019 a 28 de dezembro de 2019, foram 292.560 sacolas plásticas a menos no ambiente.

Em 4 de janeiro de 2020 foi realizada a retirada definitiva das sacolas plásticas nas Feiras Ecológicas da Redenção – ou seja, em todos os sábados.

De 4 de janeiro de 2020 a 28 de março de 2020, 475.410 sacolas plásticas deixaram de ser distribuídas.

Em abril de 2020, por conta das dúvidas geradas pela pandemia por Covid-19, o poder público municipal solicitou a retomada da distribuição das sacolas plásticas nas feiras. Esta medida perdurou até setembro, quando foi comprovado o baixíssimo risco de transmissão do vírus em superfícies de pano. Estima-se que, no período, 90% do público, já conscientizado, continuou a levar suas ecobags.

No mês de outubro 2020, durante a Semana Lixo Zero Porto Alegre e em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, as Feiras Ecológicas da Redenção retomaram a iniciativa de não distribuir sacolas plásticas nas unidades. Desde então, a ação se mantém.

Somente de outubro de 2020 a outubro de 2024, foram 9.215.640 sacolas plásticas a menos.

Atualmente, as feiras têm bancas parcerias que comercializam sacolas retornáveis de pano. Caso algum cliente esqueça sua sacolinha, as duas quadras também contam com varais de sacolas de papel reutilizadas deixadas pelos próprios frequentadores em pontos estratégicos da Avenida José Bonifácio.

As feiras

Feira Ecológica do Bom Fim

100% orgânica e certificada



Funciona aos sábados, inclusive nos feriados, das 7h às 13h



Na 2ª quadra da Av. José Bonifácio, ao lado do Parque da Redenção, em Porto Alegre

Feira Agricultores Ecologistas