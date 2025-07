Com vinho, cultura e gastronomia, Porto Alegre terá Pipa Festival no 4º Distrito

Porto Alegre vai receber, em 16 de agosto, um baita evento, que une vinho, cultura e gastronomia: o Pipa Festival. Inédito na Capital, o encontro é parte da programação do projeto Pipa Parade, que levou arte para barricas de vinho em uma dezena de municípios da Serra — e, não por acaso, mereceu o título de "maior exposição ao ar livre do sul do Brasil".

A primeira edição do festival foi realizada em março deste ano na Trattoria Mamma Gema, tradicional restaurante no Vale dos Vinhedos, reunindo mais de 500 pessoas.

Na capital gaúcha, o evento vai ocorrer no Fuga Bar do 4º Distrito (leia os detalhes no fim do texto). A ação é uma parceria entre o empreendimento e a Wine Locals, plataforma líder em experiências de enoturismo no Brasil. A promessa dos organizadores é de surpreender.

Ao chegar, os participantes receberão uma taça personalizada e 10 tickets para degustar vinhos de vinícolas reconhecidas no Rio Grande do Sul e na América do Sul.

Além de vinho de qualidade, o festival contará, é claro, com a exibição de obras (pintadas em barricas) do Pipa Parade 2025, com direito a uma sessão de live painting. Ao vivo, um artista criará a primeira obra do Pipa Parade 2026, lançando oficialmente o novo conceito do projeto.

Para acompanhar as atrações, haverá degustação de produtos gourmet, além de opções gastronômicas variadas — de hambúrgueres a croquetas e tiras de frango frito. A trilha sonora ficará por conta de DJ e banda ao vivo.

Dica 1: o Clube do Assinante tem voucher de 15% de desconto para quem é membro. Basta clicar aqui para acessar o benefício.

Dica 2: o ingresso Pipa Festival Full Experience (leia abaixo) dará acesso à "Cave Secreta" (uma sala imersiva de 30 minutos dedicada a vinhos icônicos), a degustações orientadas (sessões especiais em salas exclusivas, com até quatro rótulos, guiadas por sommelier) e ao "Lounge VIP" do evento.

Vinícolas já confirmadas

Altos de Pinto Bandeira

Aurora

Don Giovanni

Família Geisse

Terraças

Valmarino

Vale dos Vinhedos

Foppa & Ambrosi

Lidio Carraro

Miolo

Flores da Cunha

Nova Aliança

Canela

Jolimont

Sobre o Pipa Parade

São mais de 30 obras de arte em barricas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Pipa Parade é a maior exposição de arte ao ar livre do sul do Brasil. O projeto apresenta mais de 30 obras de arte criadas por artistas, muitos deles nacionalmente reconhecidos. Essas obras transformam barricas de vinho em arte, formando uma rota turística cultural durante a vindima da serra gaúcha.

Em sua última edição, de janeiro a março de 2025, o projeto impactou mais de 1,5 milhão de turistas, conectando as regiões da Serra Gaúcha Uva e Vinho e das Hortênsias por meio de 10 cidades em sua rota de exposição.

Saiba mais em @pipaparade no Instagram.

Serviço

O quê: Pipa Festival Porto Alegre

Quando: 16 de agosto de 2024, das 14h às 20h

Onde: Fuga Bar 4º Distrito (Rua Álvaro Chaves, 91, bairro Floresta, Porto Alegre)

Ingressos: já estão disponíveis no site da Wine Locals (clique aqui). Há duas modalidades:

Ingresso Pipa Festival: R$ 200 (1º lote)

Ingresso Pipa Festival Full Experience: R$ 300 (1º lote)