Com Teatro Renascença revitalizado, Centro Municipal de Cultura tem reforma concluída; veja imagens

A reforma do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues, duramente atingido pela enchente de maio de 2024, em Porto Alegre, está pronta. Depois de nove meses em obras, a entrega oficial será na próxima quinta-feira (24).

O complexo de 3,6 mil metros quadrados localizado na Avenida Erico Verissimo inclui o Teatro Renascença, a Sala Álvaro Moreyra, o Atelier Livre Xico Stockinger, a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, um saguão de exposições e salas onde ocorrem oficinas. É um espaço tradicional e querido dos porto-alegrenses.

Estive lá nesta semana para ver o resultado. O local está novamente em condições de receber o público — e em situação melhor do que antes da inundação, o que é uma ótima notícia.

Realizada pela CFL Incorporadora, a reforma teve investimento de R$ 3,6 milhões, por meio de um termo de contrapartida assinado junto à prefeitura, articulado pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática e pela Secretaria Municipal de Cultura. O aporte é uma compensação da empresa por um empreendimento realizado na cidade (o Tauphick Residências, no bairro Bela Vista).

A ideia de usar a contrapartida para viabilizar a recuperação emergencial funcionou, ainda que a entrega tenha se estendido além do previsto. A projeção inicial era de conclusão em março, mas surgiram novas demandas ao longo do processo, que, no fim, contribuíram para aprimorar o projeto.

Nosso trabalho não se limitou à recuperação dos danos da enchente. O foco foi revitalizar a estrutura para oferecer à cidade um complexo melhor e mais moderno LUCIANO BOCORNY CEO da CFL

Além de recompor o que a água destruiu (leia os detalhes abaixo), a operação incluiu outras ações, em especial, a modernização do Teatro Renascença.

Inaugurado em 1978, ele não tinha acessibilidade até então. Agora, conta com espaço adequado para cadeirantes, rampa de acesso, corrimãos e poltronas para pessoas obesas. O local também ganhou equipamentos de som e de luz de última geração, além de novos carpetes, poltronas, cortinas (ainda por instalar) e reestruturação completa da parte elétrica, entre outras melhorias.

A biblioteca, onde as pessoas "ferviam" nos verões escaldantes de Porto Alegre, finalmente recebeu equipamentos de ar condicionado (10, no total). Um golaço para incentivar a leitura.

— Era uma antiga demanda do público e de quem trabalha no local — destaca Caco Birnfeld, head de Marketing da CFL.

É bom lembrar que, mesmo antes da catástrofe ambiental, o complexo cultural já tinha problemas estruturais graves e clamava por cuidados. Agora, o desafio é garantir a manutenção.

Teatro Renascença

Foi-se o cheiro de mofo. Iago Ministério / Divulgação

As obras de recuperação do Teatro Renascença (um dos mais afetados pela enchente) incluíram palco, plateia, camarim e salas de apoio, com piso novo, pintura, instalações elétricas, sonorização, cortinas, carpetes, poltronas e higienização e impermeabilização das caixas d'água.

Todos os 270 assentos originais do teatro precisaram ser descartados, por conta da lama e da contaminação.

No subsolo, onde ficam reservatórios e bombas, foi feita manutenção geral na infraestrutura do prédio.

As melhorias no Renascença também envolveram a modernização das mesas de som e de luz, além de acessibilidade, com poltronas para obesos, corrimãos, local adequado para cadeirantes e rampas de acesso. Com isso, a ocupação máxima do teatro passou a ser de 200 assentos, 70 a menos do que antes.

Atelier Livre Xico Stockinger

No Atelier Livre, foram realizadas a recuperação do piso, a pintura do espaço, a revisão e o conserto das instalações elétricas e a instalação de ar-condicionado, além da limpeza e da descontaminação do ambiente.

No local, funcionam 20 cursos regulares e 12 cursos extras, além de palestras. São cerca de 400 alunos.

Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães

No subsolo da biblioteca, que já havia sofrido com outras inundações, a CFL removeu e substituiu todas as portas e rodapés, impermeabilizou o solo, substituiu toda a fiação elétrica, removeu as antigas instalações sanitárias, consertou janelas e executou a pintura geral.

Nos demais andares (térreo, mezanino e sala do infantojuvenil) foram realizadas pintura, revisão da parte elétrica, troca das portas, conserto das janelas e instalação de persianas automáticas para as claraboias.

O espaço também recebeu dez equipamentos de ar-condicionado, uma antiga demanda do público.

Outras melhorias

A obra ainda incluiu a repintura dos gradis e de toda a fachada externa do prédio. O piano da casa ainda será restaurado.

Sala Álvaro Moreyra e o saguão de exposições