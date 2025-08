Com som de pedras, sinetas e coro fora do palco, Ospa apresenta "Pedra Mística" 

Neste sábado (2), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) promete um espetáculo diferente. Mesmo: com seixos de rio, sinetas e o coro fora do palco.

A Ospa vai apresentar Pedra Mística, obra-prima do maestro e compositor gaúcho Antônio Carlos Borges-Cunha, escrita em 1994. A peça foi apresentada pela primeira vez em 1999.

Registrada em CD no ano 2000, a música parte de um poema do escritor goiano Libério Neves que expressa diferentes estágios da evolução – do nascimento à putrefação – e evoca simbolismos religiosos.

Inspirado nesta poesia, Borges-Cunha criou uma canção que proporciona ao público uma experiência espacial da música, bem diferente do formato convencional.

Além de soltar a voz durante o espetáculo, quatro cantores líricos irão manipular pedras, como uma espécie percussão.

O Coro de Câmara da Ospa, com 20 pessoas, também vai inovar: ficará em posições distintas daquelas que estamos acostumados em apresentações do tipo. Alguns deles irão inclusive tilintar campanas (pequenos sinos).

O elenco de convidados terá quatro vozes de destaque do cenário lírico nacional: Marly Montoni (soprano), Luciane Bottona (mezzo-soprano), Flávio Leite (tenor) e Daniel Germano (barítono).

O programa de sábado traz ainda duas obras do francês Maurice Ravel (1875–1937), com participação do pianista Ney Fialkow, indicado ao Grammy Latino.

Serviço

O quê: concerto da Ospa com "Pedra Mística" e clássicos de Ravel

concerto da Ospa com "Pedra Mística" e clássicos de Ravel Quando: neste sábado (2), às 17h

neste sábado (2), às 17h Onde: na Casa da Ospa (Caff – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

na Casa da Ospa (Caff – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre) Ingressos : de R$ 10 a R$ 50

: de R$ 10 a R$ 50 Bilheteria: em sympla.com.br/casadaospa ou na Casa da Ospa no dia do concerto, das 15h às 20h

em ou na Casa da Ospa no dia do concerto, das 15h às 20h Estacionamento: gratuito, no local

gratuito, no local Classificação indicativa: não recomendado para menores de 6 anos

não recomendado para menores de 6 anos Transmissão ao vivo: às 17h (Notas de Concerto) e às 16h (concerto) no canal da OSPA no YouTube.

O evento disponibiliza medidas de acessibilidade.