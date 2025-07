Com obra em crochê de 34 metros, Farol Santander abre exposição gratuita em Porto Alegre

Com curadoria dos gaúchos Luciana Tomasi e André Venzon , a mostra é um mergulho sensorial (tingido de vermelho vibrante) no éter, no ar, na água, no fogo e na terra.

Para falar de cada um desses componentes, Lu e André chamaram um timaço de artistas brasileiros reconhecidos internacionalmente. Cada um ficou com um elemento: Ernesto Neto (éter), Claudia Jaguaribe (água), Xadalu Tupã Jekupé (fogo), Heloisa Crocco (terra) e Brígida Baltar (in memorian) (ar).

Quando você acessa o salão principal do farol, já dá de cara com uma obra gigantesca (34 metros de comprimento e 10 de largura) tecida em fios coloridos (crochê feito à mão!), dependurada sob os clássicos vitrais do prédio histórico. É a criação de Ernesto – carioca que, aliás, está com um trabalho em cartaz no Grand Palais, em Paris. É de encher os olhos.