Com 80 artistas, exposição terá 100% da renda destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS

A convite de Angela Zaffari, à frente da instituição, 80 artistas plásticos, escultores e fotógrafos participam da ação, que beneficiará a Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul .

Sobre a Liga

A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul é uma associação de natureza filantrópica, sem fins lucrativos ou econômicos, apolítica e apartidária, de caráter beneficente, de assistência social e de promoção da saúde. É integrada por voluntárias cuja missão é amparar as pessoas carentes com câncer e atuar na prevenção junto à comunidade.