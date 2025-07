Com 30 mil visitantes, CasaCor RS encerra edição histórica e confirma retorno ao antigo aeroporto em 2026

Durante dois meses, até o último domingo (13), o maior encontro de arquitetura e design do sul do Brasil recebeu mais de 30 mil visitantes em Porto Alegre.

Em parceria com os principais nomes do setor, a CasaCor RS criou 40 ambientes inéditos para a mostra (até mesmo um "bar secreto" ), recuperando uma área de 5,4 mil metros quadrados que havia sido alagada na enchente de 2024 . Foram realizadas, inclusive, obras estruturais (de elétrica e hidráulica) que ficarão como legado.

Os projetos envolveram arquitetos e fornecedores gaúchos, em sua maioria, mobilizando mais de 400 empregos. Foram realizadas 45 palestras gratuitas e promovidas exposições de 15 artistas gaúchos, também com acesso liberado.

A mostra lançou luzes sobre o célebre mural “A Conquista do Espaço”, pintado em 1953 por Aldo Locatelli, Attillio Pisoni e Emilio Sessa, que andava esquecido. A visibilidade ajudou a alavancar um projeto de revitalização da obra, que ocupa toda a parede do hall do terminal.