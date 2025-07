Claudette King, filha do rei do blues, B.B. King, vem a Porto Alegre

Claudette King é uma das estrelas do Blues Hall of Fame. Claudette King / Divulgação

Porto Alegre entra, mais uma vez, na rota dos grandes encontros da música mundial com o lançamento de um baita projeto, da gaúcha Opus Entretenimento: o Blues Bossa Jam Session.

Serão seis apresentações, de agosto a dezembro, no Teatro do Bourbon Country, começando com um petardo: Claudette King, ninguém menos que a filha de B.B. King, o "Rei do Blues", no dia 13 de agosto.

A diva virá acompanhada do lendário trompetista James “Boogaloo” Bolden, que liderou por quase 40 anos a banda de B.B. King e tocou com gigantes como Stevie Wonder, Duke Ellington e James Brown. À dupla, irá se juntar Bruno Marques, guitarrista e produtor brasileiro.

Vale prestigiar: a apresentação vai levar ao palco não só a história, mas a alma desse gênero musical. Com voz potente e presença marcante, Claudette acumula indicações ao Grammy (em 2023 e 2024) e ao Blues Music Award e é uma das estrelas do Blues Hall of Fame.

A seguir, confirma toda a programação e, no final, os detalhes sobre ingressos, datas e horários.

A programação

No dia 24 de setembro, Vanessa Moreno revisitará clássicos de Djavan. Em um show intimista, acompanhada por Felipe Roseno na percussão e Tarcísio Santos na guitarra, Vanessa vai apresentar canções de diferentes momentos da trajetória do cantor, sem deixar de fora sucessos como Nem Um Dia, Sina e Oceano.

Na sequência, em 1º de outubro, a Banda Black Rio, ícone da black music nacional, vai misturar funk, samba, jazz e groove em um show que promete ser histórico. Será um tributo à cultura negra, com um espetáculo cheio de energia e grandes clássicos (como Mr. Funky Soul, Maria Fumaça e Carrossel).

Em 30 de outubro, o violinista britânico David Cross, conhecido mundialmente pela atuação na formação clássica do King Crimson nos anos 1970, retornará ao Brasil para um encontro com o power trio paulista Dialeto, de rock progressivo. Eles vão retomar o show David Cross e Dialeto - Béla Bartók encontra King Crimson no Brasil.

Nosso trio, grupo musical formado por Nelson Faria (guitarra), Ney Conceição (baixo) e Kiko Freitas (bateria), subirá ao palco no dia 11 de novembro. Conhecidos por colaborar com artistas como João Bosco, João Donato e Ana Carolina, os três se conheceram quando tocaram na banda de Bosco. Em 2005, lançaram o álbum Vento Bravo, com músicas como O Barquinho, Resposta e Fala, negão.

O encerramento do projeto ficará por conta de Céu & PianOrquestra, no dia 12 de dezembro. Será um espetáculo inédito, unindo a força cênica e a originalidade sonora do piano tocado por 10 mãos (marca registrada da PianOrquestra) à sofisticação artística de Céu, uma artista completa.

Serviço

"100 Anos B.B King - Claudette King & James Boogaloo Bolden"

Quando: 13 de agosto de 2025

Horário: 21h

Local: Teatro do Bourbon Country

Duração: 90 minutos

Ingressos: em uhuu.com a partir de R$19,80 mais taxas; na bilheteria do teatro, sem taxas

"Vanessa Moreno visita Djavan"

Quando: 24 de setembro de 2025

Horário: 21h

Local: Teatro do Bourbon Country

Duração: 90 minutos

Ingressos: em uhuu.com a partir de R$19,80 mais taxas; na bilheteria do teatro, sem taxas

Black Rio

Quando: 1º de outubro de 2025

Horário: 21h

Local: Teatro do Bourbon Country

Duração: 90 minutos

Ingressos: em uhuu.com a partir de R$19,80 mais taxas; na bilheteria do teatro, sem taxas

David Cross (King Crimson) & Dialeto

Quando: 30 de outubro de 2025

Horário: 21h

Local: Teatro do Bourbon Country

Duração: 90 minutos

Ingressos: em uhuu.com a partir de R$19,80 mais taxas; na bilheteria do teatro, sem taxas

Nosso Trio

Quando: 11 de novembro de 2025

Horário: 21h

Local: Teatro do Bourbon Country

Duração: 90 minutos

Ingressos: em uhuu.com a partir de R$19,80 mais taxas; na bilheteria do teatro, sem taxas

Céu & PianOrquestra

Quando: 12 de dezembro de 2025

Horário: 21h

Local: Teatro do Bourbon Country

Duração: 90 minutos

Ingressos: em uhuu.com a partir de R$19,80 mais taxas; na bilheteria do teatro, sem taxas

