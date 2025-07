Cientistas coletarão dados sobre robalos no campeonato nacional de pesca esportiva em Torres

Torres, no Litoral Norte, recebe, neste sábado (12) e domingo (13), a final do Robalo Master Brasil 2025, campeonato nacional de pesca esportiva que vai eleger o melhor pescador de robalo do país (leia mais abaixo). Na carona do barco, vem o Projeto Meros do Brasil, uma bela iniciativa de conservação de espécies marinhas.

A participação de pesquisadores do projeto prevê a coleta de dados científicos e a marcação dos robalos pescados durante o evento.

A competição ocorre das 8h às 14h, na Marina Paulo Prates, junto ao rio Mampituba. Depois da medição, pesagem e marcação dos robalos, os peixes são devolvidos ao mar. Até o momento, o projeto já mediu 499 animais nas quatro etapas da competição. Destes, 94 foram marcados com uma etiqueta que possibilita acompanhar o ciclo de vida da espécie.

— Por meio da marcação, é possível acompanhar o deslocamento dos robalos e também o crescimento. Além de coletar informações sobre os peixes, o papel do projeto é dar suporte técnico-científico ao campeonato — explica o biólogo Matheus Oliveira Freitas, gerente de pesquisa do Projeto Meros do Brasil, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

O pesquisador ressalta que a ideia também é promover a troca de saberes entre ciência e pescadores, sensibilizar o público participante e difundir as boas práticas na pesca. Este tipo de ação é chamado de "ciência cidadã" — quando a pesquisa ocorre em forma de colaboração, envolvendo o público.

Doutor em Ecologia e Conservação, o biólogo conta que, no evento em Torres, alguns peixes receberão uma tag na cor verde, para facilitar a identificação da origem ao serem encontrados novamente em outros Estados — em São Paulo, por exemplo, foram utilizadas tags amarelas; no Paraná, azuis; e, em Santa Catarina, tags na cor verde.

— Os robalos não estão em extinção, mas ambientalmente são importantes porque são predadores de topo de cadeia e controlam as populações de suas presas — detalha o especialista, lembrando que a espécie também é um recurso valioso para pescadores.

Os adultos da espécie robalo-peva atingem em torno de 60 centímetros e pesam até cinco quilos, enquanto o robalo-flecha pode chegar a 130 centímetros e pesar até 25 quilos.

Sobre o robalo

O robalo é um peixe estuarino marinho (onde o rio encontra o mar, com mistura de água doce e salgada), costeiro, de escamas, ósseo, da família Centropomidae, que sobe os rios em busca de alimentos e refúgio.

Gosta de águas calmas, barrentas e sombreadas e costuma ficar próximo ao fundo. A tolerância da espécie à alteração da salinidade está relacionada com o processo reprodutivo, que ocorre no encontro das águas que desaguam dos rios no mar.

LEIA TAMBÉM Ação para ampliar vacinação contra a gripe em Porto Alegre terá triciclo elétrico da Grilo de graça

Sobre o Projeto Meros do Brasil

O Projeto Meros do Brasil (@merosdobrasil) surgiu em 2002, a partir de uma demanda da sociedade civil (de mergulhadores e pescadores) que começou a observar o desaparecimento dos meros (peixes marinhos) em pontos onde antes eram avistados.

As ações do projeto estão voltadas para a conservação da biodiversidade da fauna e flora marinha por meio da pesquisa científica, educação ambiental, comunicação e cultura em 14 Estados, sempre com foco no envolvimento das comunidades locais, valorizando o seu conhecimento, e toda a sociedade.

O mero é uma das maiores espécies de peixes ósseos. É encontrado em águas tropicais e subtropicais do Oceano Atlântico, desde a Carolina do Norte, nos EUA, até o sul do Brasil. A captura, transporte e comercialização de meros é proibida no Brasil desde 2002. Esta proteção é garantida através da Portaria MMA Nº 148, de 7 de junho de 2022.

LEIA TAMBÉM Exposição gratuita em Porto Alegre tem mosca gigante, olho mágico e ilusão de ótica

Campeonato de pesca esportiva

O Robalo Master Brasil 2025 (@robalomaster), evento que vai eleger o melhor pescador de robalo do país, teve quatro etapas classificatórias.

Começou no Rio Grande do Sul e passou por Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Neste fim de semana (12 e 13 de julho), volta ao Estado para a realização da final do campeonato, em Torres. Doze pescadores irão disputar o título de campeão nacional.