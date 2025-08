Chisme Festival volta ao Jockey Club com shows internacionais, roda de milonga, festa e comida

Em 2024, o evento fez história no Jockey. LAU BALDO / Divulgação

A segunda edição do Chisme Festival em Porto Alegre já tem data e atrações confirmadas. O evento, cujos ingressos já estão à venda (leia os detalhes abaixo), voltará ao Jockey Club do Rio Grande do Sul no dia 15 de novembro, para um sábado inteiro dedicado a celebrar a diversidade artística da América Latina.

Haverá shows nacionais e internacionais, roda de milonga, gastronomia e festas que resgatam a conexão do público com o Pampa e a cultura fronteiriça.

Realizado pelo estúdio Gana&Voga, o festival contará com mais de dez atrações musicais se revezando em um palco montado em meio ao hipódromo, além de uma pista de dança e outras experiências. A seleção conta com artistas do Brasil, Uruguai, Argentina e da Colômbia e mescla ritmos que atravessam fronteiras.

O Chisme nasceu de um questionamento a respeito de como é a cultura contemporânea do Sul da América e de qual o papel do Rio Grande do Sul na amplificação da música latina e brasileira. Na essência, o evento é a união de culturas e ritmos, gerações e experiências. JOÃO CASTIEL Um dos idealizadores do festival e diretor de negócios e inteligência da Gana&Voga

Durante o evento, o público poderá ver de perto a união de candombe, funk e soul do duo Julieta Rada y Ruben Rada, em que pai e filha mesclam a tradição e a inovação da música uruguaia; conhecer as composições versáteis e cheias de poesia da banda argentina Perotá Chingó, que transita por tango, cumbia, hip hop e pop; e ainda cantar sucessos de Nei Lisboa que ultrapassam gerações.

Na pista de dança, será possível aproveitar o som do paranaense Clementaum e bailar ao som eletrônico do argentino Chancha Via Circuito, entre outros nomes.

O encontro musical também terá o som festivo e dançante do grupo colombiano Frente Cumbiero, o show intimista e delicado da gaúcha Nina Nicolaiewsky e a Sucinta Orquestra e a chula de Emily Borghetti, além de uma Roda de Milonga com atrações convidadas.

Duas baladas do circuito alternativo de Porto Alegre terão edições especiais dentro do festival – a Festa Coice, com destaque para o house percussivo, e a Festa Problemón, de música latina. E o evento ainda trará para a Capital outras atrações, que serão anunciadas em breve.

De onde vem o nome

Chisme Festival em 2024. LAU BALDO / Divulgação

O título do festival, Chisme, é uma expressão muito comum nas confluências fronteiriças meridionais. Significa burburinho, novidade, algo que se espalha rápido.

A proposta do evento é mostrar que há vasta manifestação artística no Rio Grande do Sul, vinda de uma mistura de diferentes povos e fronteiras que fazem parte das nossas raízes, mas que muitas vezes são esquecidos.

Serviço

O quê: Chisme Festival 2025

Quando: dia 15 de novembro, sábado

Onde: Jockey Club do Rio Grande do Sul (Avenida Diário de Notícias, 750 - Cristal, Porto Alegre/RS)

Ingressos

À venda em www.chismefestival.com.br

R$ 90 (inteiro)

R$ 45 (meia-entrada)

Atrações confirmadas

Julieta Rada y Ruben Rada (Uruguai)

Perotá Chingó (Argentina)

Nei Lisboa

Clementaum

Chancha Via Circuito (Argentina)

Frente Cumbiero (Colômbia)

Nina Nicolaiewsky & Sucinta Orquestra

Emily Borghetti

Roda de Milonga (com diversas atrações)

Festa Coice

Festa Problemón