Casarão no bairro Moinhos de Vento apresenta "maior mesa de queijos que Porto Alegre já viu"

Tem um tesouro dourado na mesa da Casa Vivá, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Não é ouro, mas quase: são queijos de todas as regiões do país, medalhistas do Prêmio Queijo Brasil, em Blumenau (SC), uma das mais importantes distinções nacionais do setor.

O queijista Cristian Silva, que toca a Vivá ao lado da mulher, Kely Bavaresco, foi jurado no concurso (com nada menos do que 2,3 mil marcas inscritas). Ele teve a difícil missão de avaliar os concorrentes e, ao final, a pedido de Kely, trouxe 122 amostras para degustação no Rio Grande do Sul.

Estive na Casa Vivá na noite da última sexta-feira (18) para ver de perto a mesa que o casal montou para a clientela no charmoso casarão da Rua Barão de Santo Ângelo. Que mesa!

— O que temos aqui são exemplares da riqueza cultural do nosso país. É um convite a viajarmos pelo Brasil através dos queijos artesanais, que são um patrimônio nacional — resumiu Cris.

O queijista deu uma aula: explicou as características dos produtos expostos, contou detalhes sobre o concurso e ensinou como degustar as iguarias, cujo aroma a gente sente de longe no salão repleto de vinhos naturais (detalhe: a Vivá tem a maior adega do tipo do país, com quase 2 mil rótulos).

A dica é começar pelas peças mais suaves, deixando para o final os queijos azuis e com temperos. É um desbunde. Há queijos feitos com leite de vaca, cabra e búfala, de todos os tipos que você pode imaginar, com sabores que transitam do adocicado ao amargo.

Queijo maturado com ácaros. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Um dos mais curiosos é de Minas Gerais, da marca Maria Nunes, maturado com ácaros. A ação deles cria uma casca única (veja a foto acima), com um gosto ao mesmo tempo picante, amendoado e acre. Há também um brie recheado com trufa negra (delicioso) e queijos com café, manjericão e damasco.

Se você gosta desse universo lácteo e não tem medo de experimentar e ousar no paladar, vai por mim: vale fazer a degustação.

Serviço

O quê: um passeio pelos queijos artesanais brasileiros com exemplares medalhistas no Prêmio Queijo Brasil

um passeio pelos queijos artesanais brasileiros com exemplares medalhistas no Prêmio Queijo Brasil Onde: na Casa Vivá, na Rua Barão de Santo Ângelo, 376, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre

na Casa Vivá, na Rua Barão de Santo Ângelo, 376, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre Quando: há degustações neste sábado (19) e no domingo (20) a partir das 15h; haverá novas rodadas nos próximos dias, até acabar a amostra (a dica é acompanhar pelo perfil @casaviva.br no Instagram)

há degustações neste sábado (19) e no domingo (20) a partir das 15h; haverá novas rodadas nos próximos dias, até acabar a amostra (a dica é acompanhar pelo perfil no Instagram) Quanto: R$ 240 (mesa de queijos e três taças de vinho natural), mais o serviço

R$ 240 (mesa de queijos e três taças de vinho natural), mais o serviço Reservas: (51) 98117-3364

Sobre a 8ª Edição do Prêmio Queijo Brasil

Queijos inscritos: 2.291

Medalhas de Ouro: 362

Medalhas de Prata: 549

Medalhas de Bronze: 406

Sem medalha: 671

Total de queijos avaliados: 1.988

Os 10 Estados com mais queijos inscritos

MG 38% PR 12% SC 9% SP 8% RS 6% BA 6% MT 5% RJ 4% CE 3% GO 2%

Queijarias com leite próprio: 1.543

Queijarias com leite de terceiros e próprio: 186

Queijarias com leite de terceiros: 442

Categorias de Queijo

Queijos finos 19%

Queijo artesanal de leite cru 23%

Queijos tradicionais 26%

Queijo artesanal de leite pasteurizado 33%

Ranking das 10 cidades com mais inscrições