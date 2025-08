Casa onde viveu artista Jerônimo Jardim, em Bagé, passa a integrar circuito de memória cultural da cidade

A Secretaria Municipal de Cultura instalou uma placa na residência onde Jardim viveu na juventude, no bairro Dois Irmãos. Com isso, o local passa a integrar o circuito de memória cultural da cidade.

Trata-se de um marco simbólico do legado do artista, que tinha fortes vínculos com o município.

— A cidade tem não apenas o direito, mas o dever de homenagear e se apropriar da memória de Jerônimo Jardim. Tenho certeza de que a subjetividade deste território foi determinante para a produção e a obra deste gênio — diz o secretário de Cultura, Zeca Brito.

Sobre Jerônimo Jardim

Artista é um dos autores de "Moda de Sangue", gravada por Elis Regina. Lauro Alves / Agencia RBS

Filho de bajeenses, Jerônimo Jardim nasceu em Jaguarão, em 19 de novembro de 1944, e viveu em diversas cidades do RS, incluindo Bagé. Enveredou para a carreira artística em Porto Alegre, no início da década de 1970.

Foram 10 anos realizando shows marcantes na capital gaúcha, entre os quais Rio Grande do Som (idealizado em parceria com Luiz Coronel), até ganhar projeção nacional com a gravação, por parte de Elis Regina, da canção Moda de Sangue, composta por ele e Ivaldo Roque.

Moda de Sangue foi incluída na trilha sonora da novela Coração Alado (1980), da Globo (e também integraria a trilha de Torre de Babel, em 1998). O sucesso foi uma das razões que o levou a se mudar para o Rio de Janeiro, em 1980.

Datam desse período algumas de suas músicas de maior projeção, entre elas Vento e Pó e Purpurina, esta última vencedora do Festival MPB Shell, com interpretação de Lucinha Lins. O compacto simples da canção foi gravado pela Polygram com produção de Ivan Lins e Artur Laranjeira.

Em 1985, de volta ao RS, ele foi responsável por uma das grandes polêmicas da Califórnia da Canção Nativa, a "mãe dos festivais nativistas" gaúchos. Sua música Astro Haragano foi declarada vencedora do evento, para contrariedade da plateia, que o vaiou.

Jardim acabou se retirando dos palcos até meados dos anos 1990, dedicando-se, predominantemente, à publicidade, mas também dando aulas de Direito do Trabalho (ele era formado em Direito).

A redenção viria em 1996, quando voltou ao festival e, fora de competição, foi ovacionado por mais de 4 mil pessoas ao apresentar a mesma Astro Haragano.

Nos anos seguintes, lançaria novos discos e seguiria ativo em uma nova faceta da criação artística: a produção de livros infantojuvenis. Foram cinco, no total, de Cri-Cri, o Grilo Gaudério (Ed. Tchê) até Sob Fogo Cruzado (L&PM), além de dois livros voltados para o público adulto — In Extremis: na Alça de Mira e Serafim de Serafim, ambos pela editora Alcance.