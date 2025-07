Cartunistas gaúchos têm desenhos no terceiro volume da coleção “Suruba para colorir”

É para maiores, é um misto de humor e pornografia e é um completo desbunde. Às 18h desta sexta-feira (25), na reinauguração da livraria da Brasa Editora , em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, será lançado o terceiro volume da Suruba para Colorir (Bebel Books, 48 páginas, R$ 60).

Pegando carona na onda dos livros para pintar , a editora de São Paulo celebra 10 anos da série (que já teve a participação de gigantes do cartum, como Laerte e Adão Iturrusgarai) com essa novidade.

O volume 3 tem dois ilustres cartunistas gaúchos no elenco: Fabiane Langona e Rodrigo Geraldi, ambos de Porto Alegre. Eles irão autografar o trabalho no local, que contará também com impressões em tamanho GG para que o público possa colorir durante o evento.