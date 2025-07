Café Colônia de Morro Reuter exibirá relíquia: uma "waffleira" de ferro de mais de 100 anos

Vem aí, mais uma edição do Café da Colônia de Morro Reuter, que, além de servir delícias, resgata e valoriza a vida no campo. Um dos destaques da 7ª edição, além dos tradicionais kits de café servidos à mesa, será uma raridade centenária.

Trata-se de "waffleira" de ferro usada em fogões à lenha. Pertencente à família de Toni, Maria Isabel e Bianca Pilatti, do bairro Walachai, a relíquia será exposta no evento, que ocorre nos dias 5 e 6 de julho no Salão Paroquial Imaculada Conceição e nos arredores da praça central do município.

Com a receita do waffle gravada em alemão gótico (veja a tradução abaixo), o equipamento é usado ainda hoje pela família. Toni estima que tenha cerca de 150 anos.

A receita gravada na "waffleira"

½ Kg Mehl (farinha de trigo)

¼ Kg Butter (manteiga)

20 gr. Hefe (levedura/fermento)

8 Eier (ovos)

½ Jtr. Milch (meio litro de leite)

A festa

Serão dois dias de café no Salão Paroquial Imaculada Conceição e de atividades nos arredores da praça municipal, como a Arte na Praça (arte, artesanato e produtos à base de lavanda), o 3º Encontro de Carros Antigos, o Concurso do Melhor Waffle Colonial, a oficina de crochê, além de jogos germânicos, feira colonial, desfile rural temático, rústica e shows musicais.

— É um evento feito pela nossa comunidade, e queremos que a região conheça um pouco mais do que nosso povo produz. Serão todos muito bem-vindos para celebrar a produção do campo e se deliciar com um café servido à mesa — diz o prefeito Airton Bohn.

A expectativa é de reunir cerca de 20 mil pessoas.

Kit-café

O kit-café é uma amostra do café servido à mesa na casa dos colonos. Vem de tudo dentro de uma caixinha: pão, cuca, ovo de codorna, pepino, queijo, linguiça, schmier, nata, pastel, enroladinho, bolachas, rosca e torta. Tudo produzido por produtores rurais locais com sabor da colônia. Quem optar por consumir no local, terá café, leite e chá servido à vontade sem custo a mais.

Compra antecipada

O café será servido das 10h às 18h, no Salão Paroquial Imaculada Conceição (Rua João XXIII, Centro). O cartão tem o valor de R$ 45. Quem comprar o kit-café antecipadamente, evita filas. A compra antecipada pode ser feita pelo Whats (51) 3569-1266. Também haverá possibilidade de comprar na hora.

Programação

Sábado, 5 de julho

9h30min - Abertura oficial com a participação da Herta Klein - Palco 1

10h - Início do café, abertura da feira de produtos coloniais e Arte na Praça

11h - Concurso do Melhor Waffle Colonial - Palco principal

12h às 14h - Jogos Germânicos - Palco 1

10h às 13h - Bandinha Típica - Salão

14h - Oficina de Crochê com a Rainha do Kerb - Salão Paroquial

14h às 18h - Bandinha Típica - Itinerante

15h às 18h - Banda 0800 - Palco 1

15h30min - Danças Folclóricas - Praça

Domingo, 6 de julho

8h30min - 7ª Rústica do Café da Colônia - ao lado do Ginásio Municipal de Esportes

10h - Início do Café, abertura da feira de produtos coloniais e Arte na Praça

10h - Gravação do Programa Unsere Kleine Gemeinschaft com Herta Klein - Vale TV - Palco 1

10h às 13h - Bandinha Típica - Salão Paroquial

10h às 17h - Exposição de Carros Antigos - Entorno da Praça

12h às 14h - Voz e Violão Paulo Mrovinski - Exposição de Carros Antigos

12h às 14h - Jogos Germânicos - Palco 1

12h às 14h - Musical Mauro Harf - Salão

14h - Desfile Temático Rural - Ao longo da Rua Independência

15h às 18h - Bandinha Típica - Itinerante

15h às 17h - Apresentação Musical DizRock! - Exposição de Carros Antigos

15h às 18h - Musical La Montanara - Palco 1

16h - Danças Folclóricas – Praça





A realização é da prefeitura de Morro Reuter e da Associação Cultural de Morro Reuter.