Bibliotheca Pelotense, joia gaúcha de 1875, ganha doação de R$ 1 milhão

Prédio em estilo neoclássico enfeita o centro histórico de Pelotas. Nauro Júnior / Agencia RBS

Fundada em 1875, a Bibliotheca Pelotense ganhou R$ 1 milhão do Banrisul, nesta semana, para a reforma do telhado. É uma grande notícia. A instituição foi a primeira contemplada por uma série de doações confirmadas pelo banco no fim de junho, quando a direção anunciou a criação do Instituto Banrisul Cultural.

Ao todo, serão R$ 10 milhões para a recuperação de 36 bibliotecas públicas do Estado. Estão na lista entidades em Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria e Caxias do Sul, entre outros municípios.

No caso da instituição de Pelotas, trata-se de uma das mais antigas do Estado, uma joia gaúcha, com 70 mil obras, incluindo livros raros. Apesar de não ter sido alagada na enchente de 2024, a edificação de arquitetura neoclássica sofreu com infiltrações e problemas estruturais.

Os danos foram agravados na catástrofe climática, especialmente no telhado, o que levou a criação de um projeto emergencial. A proposta recebeu apoio imediato de Fernando Lemos, presidente do banco, e de Beatriz Araujo, que lidera o novo instituto.