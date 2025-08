Atriz gaúcha com carreira internacional grava filme de terror em Viamão

Ela é um talento internacional. Vinda direto de Los Angeles, onde vive e atua, a atriz e produtora gaúcha Gabrielle Fleck está no Rio Grande do Sul para as gravações de um novo filme: o longa de terror The Taxidermist (A Taxidermista), que tem cenas rodadas em Viamão, com direção do também gaúcho Paulo Nascimento (da série Chuteira Preta, sucesso no canal Prime Box).

Os detalhes da coprodução Brasil-EUA, tocada por Accorde Filmes e Rose Pictures, são mantidos em sigilo, mas a previsão é de lançamento em 2026.

— Só posso dizer que faço um papel sinistro — brinca Gabrielle, que divide a tela com nomes como Guenia Lemos, Sienna Belle, Brian Townes e Ezequiel Rodríguez.

Natural de Porto Alegre, a multiartista fez toda a sua formação nos Estados Unidos, onde chegou aos 14 anos para cursar um programa de verão (na área de teatro musical) em Massachusetts.

— Cheguei lá e fiquei encantada. Eu já fazia teatro e balé e era fluente em inglês. No final do programa, decidi que queria ficar. Meus pais me apoiaram, e eu consegui concluir o Ensino Médio nos EUA. Meu sonho era estudar artes cênicas em Nova York. Foi um grande desafio — recorda Gabi.

Ela estudou na Walnut Hill School for the Arts e depois na New York University. Enveredou para as carreiras de atriz e produtora, criou uma companhia de teatro. Passou a trabalhar com a Rose Pitctures, de Rose Ganguzza, com uma série de filmes no currículo (como Fátima, rodado em Lisboa com Sônia Braga), e iniciou a parceria com Nascimento.

— O Paulo queria fazer coproduções com os Estados Unidos. Começamos com Treze Almas e agora estamos no segundo filme Brasil-EUA, que traz a história de uma taxidermista. Já rodamos outras produções no RS, como Sem Fôlego e Distrito 666. Sempre é especial voltar para casa. Estou muito feliz — diz a porto-alegrense de 32 anos, que celebra o título de "melhor musical" do Hollywood Fringe Festival 2025, com um espetáculo inspirado na história de Dona Bailey, pioneira no universo dos games.

Gabi com o troféu do Hollywood Fringe Festival 2025. Gabrielle Fleck / Arquivo pessoal

As gravações em Viamão se encerram no início de agosto. Depois disso, Gabrielle vai integrar o júri dos longas gaúchos no Festival de Cinema de Gramado, que ocorre de 13 a 23 de agosto na Serra — outro sonho realizado.