Ação para ampliar vacinação contra a gripe em Porto Alegre terá triciclo elétrico da Grilo de graça

A iniciativa vai ocorrer no dia 12, sábado, das 10h às 17h, no Parque da Redenção. Também haverá atividades no sábado do dia 19.

A Grilo entrará com apoio logístico, disponibilizando um triciclo elétrico com condutor para transportar gratuitamente as pessoas até o Centro de Saúde Modelo. O foco será a vacinação contra a gripe e demais imunizantes do calendário, com atenção especial às crianças, principais atingidas por complicações respiratórias nesta época do ano.