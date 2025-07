A obra de arte com mil peças de cristal que encantou Gisele Bündchen em Gramado

Discreta, como sempre, a super modelo Gisele Bündchen deu o ar da graça em Gramado , na Serra, no último final de semana — onde escolheu c omemorar seu aniversário (e da irmã gêmea, Patrícia) em família.

A turma hospedou-se no Castelo de Saint Andrews , um dos mais luxuosos hotéis da região, e fez algumas visitas. No roteiro, entrou a Cristais de Gramado, onde Gisele se encantou por uma obra de arte de encher os olhos.

Trata-se da instalação artística O Inquestionável, considerada a mais valiosa obra em do gênero no país (avaliada em mais de R$ 1 milhão). A obra (veja no fim do texto como conhecer) faz parecer que os cristais nascem do chão como se fossem plantas.