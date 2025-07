4º Distrito de Porto Alegre terá feijoada aos sábados com cinco versões do prato

"O Refeitório", no DC Navegantes, será o ponto da feijoada.

Resultado de uma parceria entre o MuleBule Gastronomia e o Instituto Caldeira , o espaço O Refeitório, no DC Navegantes , na Capital, terá uma novidade a partir deste sábado (19): a Feijoada no 4º Distrito .

Com o típico prato brasileiro nos holofotes, a ação se repetirá todos os sábados, com capacidade para 270 pessoas.

Serão cinco versões de feijoada no cardápio: a tradicional completa, a variedade sem carnes, a feijoada com bacon e linguiça, a opção com paio e a feijoada vegetariana.