Uma imersão literária com um vencedor do Prêmio Jabuti em Vespasiano Corrêa

O escritor pernambucano Marcelino Freire , vencedor dos prêmios Jabuti (com o livro Contos negreiros em 2006) e Machado de Assis, da Biblioteca Nacional (com Nossos Ossos, em 2014), vai fazer uma imersão literária em Vespasiano Corrêa , na Serra.

Será de 19 a 22 de junho no Rubra Terra - Eco Refúgio, banhado pelas águas do Rio Guaporé, com a promessa de quatro dias de contato com a natureza, escrita criativa e trilhas poéticas, com caminhadas inspiradoras a lugares como a Pedra da Tartaruga, a Cachoeira das Três Quedas e a Ferrovia do Trigo.