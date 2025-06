Uma ação especial no voo Lisboa-Porto Alegre, da TAP, está atraindo a atenção para Porto Alegre

Desde o último sábado (7), os passageiros do voo Lisboa-Porto Alegre, da TAP, estão ganhando um presente especial durante a viagem: um voucher para participar da Semana de Portugal no Café da Catedral, ponto turístico da capital gaúcha.

Os primeiros 210 passageiros já foram contemplados, e os convites ainda serão entregues para quem chegar nos voos desta terça-feira (10), de quinta e do próximo sábado, com direito a uma taça de vinho português, um bolinho de bacalhau, um pastel de nata e um capuccino.

A ação é uma parceria entre o café, no jardim da Catedral Metropolitana, e a TAP, com apoio do Consulado de Portugal em Porto Alegre. A ideia, além de celebrar o país de Camões e as comunidades portuguesas, é também estimular o turismo na cidade, em mais uma ação para atrair a atenção dos visitantes à capital gaúcha.

Durante cinco dias, desta quarta-feira (11) até domingo (15), o café será ambientado com elementos da tradição lusitana (as mesas receberão trechos de obras de Camões e Fernando Pessoa) e servirá as iguarias mencionadas acima, além, é claro, do tradicional cardápio, com doces e salgados, cafés, drinques e bebidas.

A ideia é criar uma ponte afetiva entre o público gaúcho e a cultura portuguesa, que está tão presente na nossa história. ROGÉRIO PRIGOL Um dos nomes à frente do Café da Catedral

O destaque da programação (aberta ao público) ocorre no sábado (14), às 16h30min, com apresentação do grupo Alma Lusitana, com clássicos do fado entoados ao vivo (o gênero é considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade). A tarde cultural contará ainda com um cenário para fotos inspirado em pontos turísticos portugueses.

A TAP retomou em abril seus voos para a capital gaúcha, com três frequências semanais, sendo atualmente a única companhia aérea a operar voos diretos entre Portugal e o Rio Grande do Sul.