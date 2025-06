Um ano depois, Vakinha reabre campanha SOS Enchente RS; veja como apoiar

— Infelizmente, um ano depois da tragédia que assolou nosso Estado, estamos aqui de novo buscando contribuir com a comunidade. É uma campanha que não queríamos criar, mas vamos usar a expertise que ganhamos no ano passado para gerenciar com transparência e assertividade as doações que chegam em nossa plataforma. Além do nosso time, contamos com a parceria de instituições reconhecidas para organizar o encaminhamento dos valores de acordo com as principais demandas — diz Luiz Felipe Gheller, CEO do Vakinha.