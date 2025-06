Suspensa pela enchente, festa de sete décadas do Margs terá megaexposição em dois locais e obras inéditas 

Em 2024, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) celebrava sete décadas, quando a festa foi interrompida pela enchente. Agora, mais de um ano depois da catástrofe climática, a instituição não só retoma o ponto de onde parou como comemora 71 anos com uma megaexposição e uma série de novidades.

As boas novas incluem a inauguração de uma reserva técnica envidraçada, visível e visitável, como a coluna mostra aqui em primeira mão, o lançamento de um site reformulado e a renovação da logomarca, além da mostra Margs 70 +1 – Percursos de um acervo.

Em fase de montagem, a exposição com abertura marcada para o próximo dia 24 será em dose dupla, em parceria do Farol Santander (vizinho do museu na Praça da Alfândega). De forma simultânea, as instituições exibirão mais de 250 obras do acervo do Margs.

Estive no museu para acompanhar o trabalho e já adianto: será um grande evento.

À época da enchente, apenas a primeira parte da mostra dos 70 anos pôde ser apresentada. A segunda etapa nunca chegou a acontecer e segue inédita até hoje. Agora, os visitantes poderão vê-la adaptada e ampliada, no primeiro andar do Margs e no mezanino do Farol, de forma simultânea.

São obras marcantes e emblemáticas, de diferentes artistas (com ênfase no RS) e distintos momentos históricos (do século 19 à atualidade), selecionadas pelo curador e diretor do Margs, Francisco Dalcol.

— Vamos mostrar obras icônicas e peças menos conhecidas, há muito tempo não exibidas ou até mesmo nunca apresentadas. Teremos, também, obras afetadas pela enchente que já foram recuperadas e que serão expostas pela primeira vez — conta Francisco, que lidera o projeto de requalificação da instituição pós-catástrofe climática.

A mostra será aberta ao público no dia 24, a partir das 11h, e ficará em cartaz, com entrada gratuita, até 31 de agosto. É apresentada por Banrisul, patrocinador direto do Margs, e pelo Ministério da Cultura, com patrocínios do Santander, da Hyundai e da EDP.

Sobre o Margs

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) é uma instituição pública, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura. Fica na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre.