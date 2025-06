Subestações de energia elétrica viram obras de arte a céu aberto no RS

Subestações da RGE e CPFL Transmissão estão virando obras de arte a céu aberto , com intervenções do grafiteiro paulista Kranium e da sua equipe, composta pelos artistas Guilherme QPirigo, Vinnycius e Fernando.

A obra mais recente, com um quero-quero gigante em meio a araucárias, está em fase de conclusão no muro da unidade de Dois Irmãos, no Vale do Sinos (dá uma espiada nas imagens).