Saiba quais foram as grandes campeãs da Copa Sul-Americana de Cerveja 2025

A 3ª Copa Sul-Americana de Cerveja, realizada em Bento Gonçalves, na Serra, acaba de premiar as melhores da América do Sul. Entre as grandes vencedoras, estão uma cerveja e uma cervejaria do Rio Grande do Sul.

O julgamento das amostras inscritas ocorreu de 3 a 5 de junho, no Grande Hotel Dall’Onder. A avaliação seguiu critérios da Brewers Association e do Beer Judge Certification Program (BJCP) e contou com jurados especializados e centenas de concorrentes de diferentes países da região. O resultado saiu no dia 6.

Na lista das melhores produtoras, a Salva Craft Beer, tradicional marca de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, conquistou o segundo lugar. O primeiro e o segundo ficaram com marcas do Paraná (veja os detalhes abaixo).

Na categoria "Best of Show", que destaca as melhores bebidas avaliadas pelos jurados, também deu RS em segundo lugar, com a Leopoldina Italian Grape Ale Sauvignon Blanc.

Trata-se de uma cerveja com uva na composição, feita pela Cervejaria Leopoldina, uma joia de Garibaldi, na Serra.

A primeira posição foi de uma cerveja de Nova Friburgo (RJ) e a terceira, de de Fortaleza (CE) (leia mais abaixo).

Salva

CEO João Giovanella com os tanques da Salva Craft Beer. Andréa Zysko / Salva Craft Beer / Divulgação

Tanto a Salva quanto a Leopoldina são marcas consolidadas, conhecidas pela produção artesanal de alta qualidade.

Localizada às margens da BR-386, no km 362, a Salva acumula mais de 70 premiações. Em 2021, a empresa investiu R$ 1,8 milhão na compra de novos tanques para aumentar a produção, que supera 400 mil litros por mês.

Na enchente de maio de 2024, a Salva ajudou uma série de cervejarias atingidas pela catástrofe climática, emprestando seus tanques (sem cobrar nada) para que elas pudessem seguir produzindo. Um baita exemplo.

Leopoldina

Cervejas do novo kit lançado pela marca. Grupo Famiglia Valduga / Divulgação

Integrante do Grupo Famiglia Valduga, a Leopoldina é uma atração à parte.

É lá, na propriedade localizada junto à Rodovia São Vendelino (quase em frente à Chandon) que ocorre o charmoso Passeio Real Cervejaria Leopoldina (vale conhecer!).

A marca é muito conhecida (e premiada) pelas cervejas produzidas com diferentes cepas de uvas, algumas delas reconhecidas mundialmente, em grandes concursos internacionais.

Para quem quiser provar, a Leopoldina acaba de lançar um kit com três cervejas do tipo, incluindo bebidas elaboradas com chardonnay, moscato e pinot noir.

Medalhas e ouro, prata e bronze

A Copa Sul-Americana de Cerveja distribuiu ainda dezenas de medalhas de ouro, prata e bronze.

A lista inclui bebidas de diferentes lugares, e o RS aparece não só com as marcas mencionadas acima, mas também com outras cervejarias, como a HBier, de Santa Cruz do Sul, que faturou três medalhas: duas de ouro e uma bronze.

Os grandes vencedores

Melhores Cervejarias da Copa

Cervejaria Cathedral, de Maringá (PR) Cervejaria Salva, de Bom Retiro do Sul (RS) Ignorus Cervejaria, de Colombo (PR)

Best of Show

1º Lugar

Nome da cerveja: Alpendorf Imperial Gose Caramelo Salgado

Cervejaria: Alpendorf, de Nova Friburgo (RJ)

Estilo: Specialty Beer

2º Lugar

Leopoldina - Italian Grape Ale Sauvignon Blanc

Cervejaria: Leopoldina, de Garibaldi (RS)

Estilo: Italian Grape Ale

3º Lugar