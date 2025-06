Sacos de areia outra vez no Cais Mauá para prevenir o avanço do água? Sinto muito, mas parece piada

Como medida preventiva diante da elevação do Guaíba , o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) posicionou 200 bags de areia e argila no Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (20) . Já vimos uma cena bem parecida antes e sabemos no que deu.

Não tiro a razão do Dmae ao adotar a medida (antes isso do que nada) e sei que gestores, técnicos e servidores fazem o que podem, mas, ao mesmo tempo, soa como piada.

O problema é que, depois de tudo o que passamos em 2024, do que ouvimos e do que estudamos (inclusive com uma missão do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre nos Países Baixos) parece pouco, muito pouco.