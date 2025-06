Recuperada da enchente, editora do RS que perdeu 11 mil livros destina igual número de obras a bibliotecas públicas

Atingida pela enchente de 2024, quando perdeu 11 mil obras literárias, em Porto Alegre, a editora Libretos não só retomou as atividades como está distribuindo o mesmo número de livros a bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul.

A ação integra o projeto "Horizontes Literários" e chega em um momento crucial de reconstituição de acervos e reconstrução coletiva. Com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, do governo federal, e apoio do Estado, 35 títulos da editora (totalizando os 11 mil exemplares mencionados acima) começaram a ser destinados a 150 bibliotecas públicas, em 140 municípios gaúchos.

Desses, 5,5 mil já foram entregues, o que representa 49% da meta.

— É um sonho. Estamos trabalhando nisso desde janeiro e fevereiro — conta Clô Barcellos, diretora da Libretos.

Mais de 40 autores e ilustradores participam do projeto, junto de outros profissionais da cadeia do livro: revisores, bibliotecários, fotógrafos, produtores gráficos, além da equipe envolvida na logística e distribuição das obras (todas gaúchas).

Perdermos parte significativa de nosso acervo na enchente. Com esse incentivo, estamos conseguindo reimprimir títulos e custear os direitos autorais, ajudando autores e autoras que foram direta ou indiretamente afetados. CLÔ BARCELLOS Diretora da Libretos