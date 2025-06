Quem é o jornalista e empresário de Porto Alegre que receberá medalha da Academia Brasileira de Letras 

Radicado em Brasília, Klécio Santos atuou por duas décadas no Grupo RBS, André Feltes / Divulgação

O jornalista e empresário porto-alegrense Klécio Santos, que atuou por 20 anos no Grupo RBS, será homenageado pela Academia Brasileira de Letras (ABL) com a Medalha Rachel de Queiroz. A distinção é concedida a personalidades que contribuem para o fortalecimento e a projeção da instituição.

Aprovada por unanimidade pelo plenário da ABL, a decisão foi comunicada pelo presidente da Academia, Merval Pereira, na última quarta-feira (18).

Radicado em Brasília desde 1999, onde foi colunista e editor-chefe da RBS, Klécio é sócio da Holding In.Pacto, conglomerado do qual faz parte a STA Comunicação, empresa responsável pela comunicação digital e pelas ações de live marketing da ABL.

A parceria com a Academia deu origem a uma série de iniciativas marcantes, com destaque para o retorno histórico da ABL à Bienal do Livro do Rio, em 2023, após 26 anos de ausência.

Com estande imersivo e experiências digitais inéditas, a participação foi uma das ações decisivas para aproximar o público jovem do universo da literatura e para reposicionar a imagem da instituição no cenário cultural contemporâneo.

Desde abril de 2023, a STA Comunicação responde pela gestão digital da ABL. O foco é modernizar a presença online da instituição, uma das mais tradicionais do país, e dialogar com novos públicos, sobretudo os jovens, sem abrir mão da autoridade construída ao longo de mais de um século.

— Essa medalha é um reconhecimento que compartilho com orgulho com a Holding In.Pacto e, em especial, com a equipe de comunicação que atua junto à Academia. O nosso objetivo era contribuir para que a instituição se conectasse ainda mais com a população, especialmente com os jovens. E temos feito isso com respeito à tradição, mas também com coragem para inovar e dialogar com o presente — diz o jornalista de 57 anos.

A cerimônia de entrega da medalha será no dia 25 de julho, às 20h, na sede da ABL, no Rio de Janeiro, como parte da programação oficial de comemoração dos 128 anos da instituição.

Klécio Santos é autor de livros e prepara uma HQ sobre o Maníaco do Cassino. André Feltes / Divulgação

Outros premiados

Na ocasião, também será entregue o Prêmio Machado de Assis 2025, a maior honraria concedida pela Academia, ao diplomata, professor e escritor Rubens Ricupero, em reconhecimento ao conjunto de sua obra e à sua contribuição para o pensamento político e histórico do país.