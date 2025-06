Que tal conhecer o Theatro São Pedro usando óculos de realidade aumentada? Em julho, será possível

Para marcar seus 167 anos, o Theatro São Pedro, em Porto Alegre, vai lançar um tour virtual 360° interativo e gratuito. Será possível entrar no prédio (que no momento está fechado para obras de reforma contra incêndios) usando óculos de realidade aumentada.

O programa foi criado pela empresa gaúcha Smart Composer VR e apresentado no South Summit Brazil. Eu fiz a experiência. Você se sente, de fato, dentro do edifício e ainda recebe informações curiosas sobre o local (como, por exemplo, qual é a poltrona com a melhor acústica da plateia).

As imagens, segundo Bruno Boris, fundador da empresa e idealizador do projeto, foram captadas em alta resolução, usando drones e equipamentos de última geração, além de um roteiro inspirado em games, acessível via web, celulares, totens interativos e óculos VR.

É uma iniciativa especialmente interessante neste momento, já que o teatro só deve reabrir as portas no ano que vem.

A experiência vai ocorrer entre os dias 1º e 6 de julho, nas visitas mediadas ao Multipalco Eva Sopher (leia os detalhes abaixo). Depois disso, ficará disponível no site theatrosaopedro.rs.gov.br.

Além da visita mediada ao Complexo Cultural, no Foyer do Multipalco está em cartaz a exposição “Plínio Bernhardt: arte eternizada no São Pedro volta ao Theatro”. A mostra celebra a carreira de Plínio Bernhardt que, sob o olhar atento de Eva Sopher, integrou a equipe responsável pela icônica pintura do forro do teatro, durante sua restauração, nas décadas de 1970 e 80. A visitação ocorre de terça-feira a domingo, a partir das 12h, até o dia 6 de julho.

Tour virtual

O quê: visita virtual interativa ao Theatro São Pedro

visita virtual interativa ao Theatro São Pedro Quando: De 1º (terça-feira) a 6 de julho (domingo), durantes as visitas mediadas ao Multipalco Eva Sopher (horários no formulário a seguir)

De 1º (terça-feira) a 6 de julho (domingo), durantes as visitas mediadas ao Multipalco Eva Sopher (horários no formulário a seguir) Inscrições gratuitas e limitadas: neste deste formulário

neste Onde: a experiência será no Multipalco Eva Sopher (Theatro São Pedro - Praça Marechal Deodoro, s/n°, Centro Histórico, Porto Alegre - RS)

a experiência será no Multipalco Eva Sopher (Theatro São Pedro - Praça Marechal Deodoro, s/n°, Centro Histórico, Porto Alegre - RS) Turmas: para visitas mediadas de turmas escolares no período da ação, a reserva deverá ser solicitada pelo e-mail: diego-maia@ftsp.rs.gov.br .

Exposição

O quê: exposição “Plínio Bernhardt: arte eternizada no São Pedro volta ao Theatro”

exposição “Plínio Bernhardt: arte eternizada no São Pedro volta ao Theatro” Onde: Foyer do Multipalco Eva Sopher (Theatro São Pedro - Praça Marechal Deodoro, s/n°, Centro Histórico, Porto Alegre - RS)

Foyer do Multipalco Eva Sopher (Theatro São Pedro - Praça Marechal Deodoro, s/n°, Centro Histórico, Porto Alegre - RS) Quando: De terças a domingos (a partir das 12h), disponível até 6 de julho

A linha do tempo do Theatro São Pedro

1858: em 27 de junho é inaugurado o Theatro São Pedro.

1862: o Theatro São Pedro tornou-se definitivamente patrimônio público.

1973: o espaço foi fechado devido às precárias condições de segurança e mau estado de conservação.

1975: Eva Sopher (Dona Eva, como é mais conhecida) assumiu a coordenação das obras de recuperação da instituição.

1984: Porto Alegre celebrou com grande festa a reabertura do TSP, com a presença de célebres artistas, jornalistas, políticos e personalidades ligadas à cultura brasileira.

1985: criação da Associação Amigos do Theatro São Pedro (AATSP) e da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro (OCTSP).

2003: criação do projeto Multipalco e início das obras. Ao todo, 10 terrenos ao lado do Theatro São Pedro deram forma a um complexo cultural que veio a abrigar as diferentes artes de palco.

2009: inauguração da área externa do Multipalco, com praça, restaurante e concha acústica. Seu espaço interno passou a contar com salas administrativas, estacionamento e muito mais está por vir.

2018: após 43 anos no comando do Theatro São Pedro, Eva Sopher morre aos 95 anos. Quem assume a presidência da Fundação Theatro São Pedro é Antonio Hohlfeldt: jornalista, crítico de teatro e escritor que, entre suas obras, escreveu o livro Doce Fera, biografia de Eva Sopher. Hohlfeldt tem em sua longa trajetória a paixão pela arte e pela cultura, sendo muitos desses anos vividos ao lado de Dona Eva, na época em que era assessor de imprensa da Pró-Arte, da qual Eva era coordenadora.

Essas histórias entrelaçadas fazem com que a equipe permaneça forte, unida e seguindo sempre a missão e os valores ensinados por Dona Eva, que permanece viva na paixão pelo Theatro São Pedro por cada colaborador.

2023: no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, foi inaugurado o Teatro Oficina Olga Reverbel. Nesse mesmo ano, a sala da Dança, do Circo, camarins e salas de ensaios incorporaram o complexo cultural do Multipalco.

2025: o Teatro Simões Lopes Neto foi entregue ao público no dia 27 de março, marcando a conclusão definitiva das obras do Multipalco Eva Sopher. Enquanto o Theatro São Pedro, instituição ligada à Secretaria de Estado da Cultura, fecha para reformas, a consolidação do novo espaço representa uma nova era para a cultura no Rio Grande do Sul.