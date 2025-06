Quais são as instituições do RS no topo do ranking nacional de registros de invenções

O volume de depósitos de patentes de um país (quando se registra novas criações) pode ser um indício de que, nesse lugar, há inovação e pesquisa aplicada (com resultados práticos). Pois acaba de sair o mais novo ranking do tipo produzido no Brasil, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), e o RS está no levantamento.

Segundo o Inpi, entre os 50 depositantes residentes (locais) mais ativos em 2024 no quesito "patentes de invenção", há ao menos seis instituições que nasceram e têm sede no Estado. Cinco são universidades.

Os destaques

O melhor colocado do RS no ranking é o Instituto Hercílio Randon, braço de pesquisa da Randoncorp, na Serra, em 9º lugar na lista, com 56 depósitos de patentes.

Em funcionamento desde 2014, o instituto surgiu junto ao Tecnopuc (parque tecnológico da PUCRS). Hoje, está situado em duas instalações: no Centro Tecnológico Randon, em Farroupilha, e em um espaço destinado a projetos estratégicos dentro da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Depois dele, vêm as instituições acadêmicas, na seguinte ordem:

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) , em 12º lugar, com 47 depósitos

, em 12º lugar, com 47 depósitos Universidade Federal do Rio Grande (Furg) , em 25ª posição, com 31 patentes

, em 25ª posição, com 31 patentes Universidade de Caxias do Sul (UCS) , única privada e comunitária mencionada, em 38º lugar, com 21 registros

, única privada e comunitária mencionada, em 38º lugar, com 21 registros Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) , em Porto Alegre, em 39º, com 20 depósitos

, em Porto Alegre, em 39º, com 20 depósitos Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 42º, com 19 patentes registradas

A lista destaca ainda grandes empresas cujas sedes não são no RS, mas que mantêm unidades no Estado, como a Petrobras (2º lugar) e a Braskem (43º lugar), entre outras.