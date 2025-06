Porto Alegre terá "Churras Summit" durante Festival Mundial do Churrasco

Serão nove estações de assados, com churrasco para todos os gostos. lcrribeiro33@gmail / stock.adobe.com

Vem aí o Festival Mundial do Churrasco, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre. Será um baita evento no dia 5 de julho, um sábado, das 14h às 22h, com curadoria do chef Marcos Livi, conhecido pelas churrascadas épicas no Parador Hampel, em São Francisco de Paula.

Promovido pelo Festival Destemperados e Grupo Austral, o evento faz parte do movimento “Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco”, ação da prefeitura em parceria com a iniciativa privada, para valorizar o turismo gastronômico e a cultura local.

Vai ter comida boa (nove estações de assados, com mestres churrasqueiros de diferentes regiões), shows, espaço de cutelaria e uma novidade: o Churras Summit, com palestras sobre técnicas, histórias e tendências do setor.

Os ingressos já estão à venda (leia no fim do texto) e parte da renda será destinada às ações do Instituto RSNasce. Bora lá?

Os chefs convidados

Entre os nomes já confirmados para o evento, estão Jorge Aita, Ana Rita, Marcelo Bolinha, Capitão Rodrigo Bueno, Guincho, Marcio Avila, Neto Leal, Pablo Clausell, Schima , e o próprio Marcos Livi.

O Churras Summit

Terá uma programação com talks de 30 minutos, realizados entre as 15h e as 20h30min, com a presença de chefs, especialistas e entusiastas do fogo, que compartilharão técnicas, histórias, curiosidades e dicas sobre a arte de preparar alimentos na brasa.

Serão debatidos temas como “A arte da cutelaria”, “Oficina de desossa”, “O churrasco como vetor turístico”, “O business do churrasco”, “A nova cozinha gaúcha”, “IA na cozinha”, “O futuro da carne”, “Charcutaria gaúcha”, “Vinho no churrasco”, “O fogo como patrimônio cultural gaúcho” e “Sabores originários: técnicas que resistiram ao tempo”.

Modalidades de ingresso

O festival oferece dois formatos de ingresso. O Standard (R$ 60) dá acesso a todas as atrações culturais, incluindo o Churras Summit, além da feira do churrasco, shows e outras ativações.

Já o Open Food (R$ 160) inclui, além de todas as atrações mencionadas acima, degustação liberada nas estações de assado.

Os ingressos já estão à venda no site Bilheteria Digital (clique aqui). Quem optar pelo ingresso Standard poderá fazer o upgrade para o Open Food diretamente no local, no dia do evento.

Serviço

O quê: Festival Mundial do Churrasco por Festival Destemperados

Quando: 5 de julho (sábado), das 14h às 22h