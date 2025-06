Espetáculo que desafia a lei da gravidade traz dança aérea a Porto Alegre 

Encontro entre o balé e a dança aérea, com seus tecidos e corpos em estado de arte, o espetáculo “Da Terra ao Ar” é destaque em Porto Alegre neste fim de semana (leia os detalhes no fim do texto). E é de cair o queixo.

Idealizado pela bailarina gaúcha Manuela Coimbra, o show chega à terceira edição e traz ao palco do Teatro CIEE, neste sábado (7) e no domingo (8), um método chamado gyrotonic — conhecido como “a arte de se exercitar e ir além”, criado pelo ex-dançarino romeno Juliu Horvath.

Serão 40 artistas em ação, entre músicos e bailarinos brasileiros, uruguaios, mexicanos e nova-iorquinos. Alguns deles dão a impressão de "voar" (veja acima as imagens incríveis do fotojornalista Jeff Botega, de GZH).

A abertura será comandada por um elenco especial, com dançarinos dos 8 aos 80 anos, formado por alunos, instrutores e master trainers considerados referência no método.

O espetáculo terá dois atos: "Terra", com convidados que bailam do tango à dança contemporânea, e "Ar", com a coreografia “Enter the Luminous”, ponto alto do show, interpretada pelos bailarinos de dança aérea Miriam Barbosa e Javier Dzul, ao som do músico Fede Wolf.

Além do espetáculo, haverá uma feira de variedades no local. Para encerrar a noite, o músico Eduardo Pitta vai dar uma palhinha, integrando artistas ao final do show.

Serviço

O quê: espetáculo “Da Terra ao Ar”

espetáculo “Da Terra ao Ar” Quando: 7 de junho, sábado, às 20h23min, e 8 de junho, domingo, às 19h23min (sim, é isso mesmo!)

7 de junho, sábado, às 20h23min, e 8 de junho, domingo, às 19h23min (sim, é isso mesmo!) Onde: Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861 - São João, Porto Alegre)

Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861 - São João, Porto Alegre) Ingressos: à venda no perfil @arkostudio_ no Instagram