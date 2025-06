Porto Alegre recebe espetáculo gratuito "Rakugo", com mais de 400 anos de tradição na arte japonesa

A artista Ramune mescla elementos da cultura japonesa com a visão singular de uma nipo-brasileira. Ramune / Divulgação

Para marcar os 130 Anos de amizade entre Brasil e Japão, a Fundação Japão em São Paulo apresenta nesta quarta-feira (25), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, em Porto Alegre, o espetáculo Rakugo: A tradicional arte da contação de histórias do Japão, com a artista nipo-brasileira Ramune.

É de uma delicadeza só, e ainda é de graça. Haverá distribuição de ingressos uma hora antes da peça (leia os detalhes abaixo).

Com mais de 400 anos de tradição, o Rakugo é uma arte cênica japonesa baseada na contação de histórias, geralmente cômicas, executadas por um único narrador.

Com a ajuda de um leque e de uma toalha, o artista (nesse caso, a bela Ramune) interpreta diferentes personagens por meio de variações de voz, expressões e gestos sutis. As histórias sempre terminam com um desfecho surpreendente e bem humorado, conhecido como ochi.

Única nipo-brasileira que atua profissionalmente nesse universo, no Japão, Ramune rompe barreiras linguísticas e apresenta obras tradicionais com o uso de três idiomas (português, inglês e japonês), ampliando o alcance do Rakugo.

Essa será a primeira vez que ela se apresenta no Brasil.

Além de conhecer a arte do Rakugo e se divertir com as histórias, o público vai se surpreender com o estilo do Rakugo criado por Ramune, que mescla elementos da cultura japonesa com a visão singular de uma nipo-brasileira.

O evento tem apoio do Escritório Consular do Japão em Porto Alegre, da Secretaria de Estado da Cultura, do Instituto de letras UFRGS e de JBC.

Serviço