Onde jogar sinuca, tomar caldinho e beber vinho em Porto Alegre

Com dois anos de operação, o Pub Snooker Tigre , no clássico Edifício Casas Tigre (na esquina das avenidas Ipiranga e Azenha), em Porto Alegre, decidiu inovar, mais uma vez.

Depois de abrir as portas mirando no público formado por famílias e unindo gerações ao redor de oito mesas Jocari (com 2,84m de comprimento por 1,42m de largura), o clube de sinuca passou a oferecer um cardápio de caldos e vinhos — uma forma de atrair o público no inverno, que começou na última sexta-feira (20) e já está mostrando a que veio.

— A gente gosta de criar ambientes que acolham as pessoas, seja numa partida de sinuca, num pastel compartilhado ou num brinde a dois, tudo aqui é pensado para celebrar bons momentos — diz Valdemir Linhares da Silva, proprietário do pub.

Outra novidade é o novo horário de funcionamento. O Snooker Tigre passa a abrir aos domingos, ampliando as possibilidades de lazer no fim de semana. Em contrapartida, fecha às segundas-feiras. A mudança atende a pedidos do público, que já buscava o ambiente do pub como opção para curtir o domingo com a família ou os amigos.