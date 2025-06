"O que te faz sorrir?": respostas viram arte em leilão solidário do Instituto do Câncer Infantil

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) realiza anualmente o Leilão da Coragem, iniciativa voltada à arrecadação de fundos para a instituição. A edição de 2025, marcada para o dia 1º de julho (neste link) , tem um diferencial: obras de arte exclusivas criadas a partir de desenhos feitos por pacientes.

Ao todo, 48 peças estão disponíveis e já podem ser conferidas no site oficial do leilão ( clique aqui ) .

As criações foram inspiradas na pergunta “O que te faz sorrir?”, feita a crianças atendidas pelo ICI. Com base nos desenhos enviados, 43 artistas gaúchos transformaram as respostas em esculturas, pinturas, desenhos e bordados.