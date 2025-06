O que comer no salão gastronômico da Suinofest, em Encantado

A terra do Cristo Protetor é, também, a casa da Suinofest, festa popular de Encantado, no Vale do Taquari, que, em 2025, completa três décadas de história. O evento ocorre em dois finais de semana: nos dias 6 a 8 e 13 a 15 junho. Vai por mim: se você gosta de "comida raiz", vale conhecer o Salão Gastronômico.

Até o momento, 6 mil ingressos foram vendidos para o espaço, onde é possível desfrutar de quatro horas de consumo liberado, com mais de 60 opções no cardápio (entre pratos, bebidas, doces, vinhos e espumantes).

O destaque do menu, claro, é a carne suína, de todas as formas possíveis e imagináveis: do tradicional Leitão à moda Encantado à picanha que desmancha na boca.

Tem também lombo, torresmo, pancetta, filé com bacon, filezinho temperado, pernil, iscas com molho barbecue e mostarda com mel, mini hambúrguer, salames, copas e linguiças, morcela, presunto, pizza e pastel, ufa! Tudo isso com o ingrediente que dá nome ao evento — fora todo o resto (queijos, polenta, antepastos e geleias, ovos de codorna, frutas em calda e até picolé).

Em resumo: para quem é carnívoro, é de lamber os beiços e de se fartar. E o mais importante nesse mundo louco em que vivemos: é comida de verdade, com o tempero do Interior. Imperdível.

Como funciona

O salão vai funcionar das 19h às 23h nas noites de sexta e sábado, e das 11h às 15h no turno do meio-dia, aos sábados e domingos.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento (www.suinofest.com.br), com valores que variam conforme o dia e o horário escolhidos. Corre lá!

Prestigie!

Encantando fica a apenas 145 quilômetros de Porto Alegre, no máximo duas horinhas de carro. Aproveite para conhecer o Cristo Protetor, que foi inaugurado em abril deste ano e oferece uma vista linda para o vale.

Além de fazer turismo, você estará ajudando uma região que foi muito afetada pela enchente e que segue em recuperação.