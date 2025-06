Novo hotel na serra gaúcha terá cabanas com teto de vidro e vista panorâmica da região; veja imagens

Está nascendo um novo (e surpreendente) complexo hoteleiro de alto padrão na serra gaúcha: é o Parador Vale dos Vinhedos, que terá 54 unidades (entre cabanas e apartamentos) rodeadas de parreirais, em uma área de 20 hectares no interior de Bento Gonçalves.

Detalhe: as cabanas (chamadas "sky suites") terão teto de vidro para a observação de estrelas, e o complexo oferecerá uma vista de 360º da região, com destaque para o belíssimo Vale da Aurora (veja as projeções acima).

Com investimento de R$ 50 milhões, o projeto é a nova aposta do Grupo Casa, que já tem no portfólio hotéis como o Casa da Montanha, o Wood e o Petit, em Gramado, e o Parador Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra.

O novo projeto será inspirado na áurea do Parador Cambará, primeiro glamping do Brasil (algo como "camping com glamour", mas com cabanas altamente confortáveis em meio à natureza). As obras começaram em maio, com a preparação do terreno, localizado às margens da Via Trento (nas proximidades da Casa Madeira, do Grupo Famiglia Valduga).

— Há mais de 10 anos temos o sonho de abrir um hotel na região, no meio dos vinhedos. É a Toscana brasileira, mas tem poucas opções de hotelaria. Foram 10 anos buscando o lugar certo, até que encontramos. A ideia é seguir o mesmo conceito do Parador Cambará, respeitando a natureza, a cultura e os costumes locais — diz Rafael Peccin, diretor de marketing do Grupo Casa e uma das mentes por trás da novidade.

Dos 20 hectares, metade é composta por vinhedos já existentes. Cerca de 35% são área de preservação ambiental, com mata nativa.

O hotel será erguido no espaço restante, com energia solar, reaproveitamento da água da chuva, materiais de reuso e um baita projeto, assinado por Ricardo Peccin, do Casa Living, braço de arquitetura e engenharia criativa do Grupo Casa.

A ideia, segundo Rafael, é respeitar as caraterísticas do terreno, de forma que as cabanas e o prédio se adaptem ao meio (e não o contrário, como costuma acontecer).

O complexo terá academia, SPA, piscina com borda infinita, restaurante e uma unidade do VinoLab de Gramado, que promove atividades como a "alquimia do vinho", em que os participantes preparam seu próprio blend.

Haverá ainda uma cave no local, gerida em parceria com uma vinícola da região (ainda em definição), assim como experiências nos vinhedos, desde colheita da uva até jantares e almoços harmonizados ao ar livre.

— A região atrai pessoas em busca da geografia única e dos vinhos. Queremos valorizar isso ao máximo — destaca Rafael.