No Dia do Orgulho, Porto Alegre terá corrida de rua sem distinção de gênero e bares com selo de local seguro

Prova terá trajetos de três, cinco e 10 quilômetros. Jeferson Guntztel / Divulgação

No próximo sábado (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Porto Alegre terá um evento inédito: a primeira edição da Rainbow Run + Festival do Orgulho. Na data, também será lançada a Parada de Luta POA.

A expectativa dos organizadores é de reunir mais de 800 atletas (veja como se inscrever no fim do texto), além de famílias e de toda a comunidade em uma data cheia de significado.

Com uma proposta inclusiva (premiação por faixa etária, sem distinção de gênero — leia mais detalhes abaixo), a corrida terá início às 8h30min no Trecho 1 da Orla do Guaíba, com trajetos de três, cinco e 10 quilômetros.

Haverá provas especiais para crianças e animais de estimação (com percursos de 330 metros), a partir das 11h30min, na Praça do Aeromóvel, em frente à Usina do Gasômetro.

No local, serão montados o palco Rainbown (com DJs e shows ao vivo, que serão divulgados em breve) e a Feira Tô na Rua e Asa Coletivo, espaço criativo de comércio com expositores LGBTQIA+ e aliados.

Haverá, ainda, a Rota da Diversidade, uma baita ideia. A rota será formada por bares e restaurantes que são apoiadores da corrida. Os estabelecimentos participantes receberão um selo de local seguro, com benefícios para quem chegar com a medalha da prova.

Entre os nomes confirmados estão: Fenix POA, Cucko, Spoiler Bar, Joseph’s Café, Uai Why, Brita Bar e Mercado Brasco.

Criarmos essa ação para marcar um novo capítulo na história de Porto Alegre, com sua primeira edição quebrando barreiras e celebrando a diversidade de forma inclusiva e vibrante. Mais do que uma corrida, é um evento que transborda significado, unindo esporte, cultura e visibilidade em um único lugar. SUSIE JUNG Fundadora do Tô na Rua

Premiação sem gênero

É hora de reforçar o compromisso com a inclusão. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos diferenciais da Rainbow Run será a premiação por faixa etária, sem distinção de gênero. É uma forma simbólica de reforçar o compromisso com a inclusão e de valorizar as múltiplas formas de existência. Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada serão vencedores e levarão para casa uma medalha de participação.

Os primeiros colocados de cada faixa de idade (18 a 24, 25 a 35, 36 a 45, 46 a 59, 60+ e 70+) receberão vouchers de experiências em empreendimentos LGBTQIA+ da Capital, além de brindes personalizados dos patrocinadores.

Quem faz

A organização do evento é da produtora cultural Tô na Rua, com apoio do governo do Estado, da prefeitura de Porto Alegre e da Nau Live Spaces.

Orgulho em movimento

A identidade visual do evento vai refletir a pluralidade da causa: a logomarca traz um arco-íris desconstruído, respeitando a ordem das cores representativas de cada bandeira, enquanto o formato da corrida rompe com o padrão binário tradicional das competições esportivas.

