Museu de Arte do RS concorre a prêmio de melhor exposição do Brasil com mostra sobre a enchente

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) é finalista em um prêmio nacional, por uma exposição simbólica, que fez história: Post Scriptum — Um Museu como Memória, a primeira realizada após a enchente de 2024.

A mostra da retomada concorre ao Prêmio Paulo Mendes de Almeida, destinado à melhor exposição do ano no país. A premiação é promovida pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), a partir das indicações de cerca de 170 especialistas de todas as regiões do Brasil.

— Estar entre os indicados é um reconhecimento muito especial, por ser um prêmio do meio especializado brasileiro, na figura dos críticos, curadores e pesquisadores associados, além de assinalar a importância, para além do Rio Grande do Sul, de uma exposição que já nasceu histórica por abordar e narrar a jornada enfrentada pelo Margs na catástrofe climática — diz Francisco Dalcol, diretor da instituição e curador da mostra.

A exposição foi aberta em dezembro de 2024, com cem obras, sendo que 50 delas haviam sido danificadas pela lama ou pela umidade. As demais peças ampliaram os sentidos sobre a enchente, o prédio do Margs e a Praça da Alfândega, onde se situa o museu — que teve o andar térreo alagado, com 70% de seu acervo artístico afetado, direta ou indiretamente.

Além das obras, a mostra retratou, na prática, o trabalho de recuperação das criações afetadas, expondo ao público o trabalho (ao vivo e em tempo real) de conservadores-restaurantes chamados para ajudar a recuperar gravuras, pinturas e esculturas, algo inédito e surpreendente.

Os vencedores da premiação serão anunciados no dia 9 de setembro, em São Paulo.

Sobre a associação

A ABCA é a mais antiga associação brasileira de profissionais da área das artes visuais, criada em 1949 pelos críticos Sérgio Milliet, Mário Barata, Antonio Bento e Mário Pedrosa, entre outros intelectuais.

Sobre o Margs

O Margs é uma instituição pública, vinculada a Secretaria de Estado da Cultura, e está com uma exposição novinha em folha em cartaz: Margs 70 + 1. Vale prestigiar.