Mirage Circus dará ingressos em troca de cobertores, travesseiros e lençóis para vítimas da chuva no RS

O Mirage Circus — considerado o maior e melhor circo da América Latina, com o ator Marcos Frota como anfitrião — promoverá um espetáculo solidário no dia 2 de julho, às 19h, em Porto Alegre. A apresentação tem como objetivo arrecadar cobertores, travesseiros e lençóis para famílias gaúchas afetadas pela chuva. Para garantir o ingresso, será necessário a doação de um item por ingresso (vale apenas para cobertor, travesseiro ou lençol).

Todos os itens arrecadados serão destinados à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, responsável pela distribuição aos necessitados.

A retirada dos ingressos deve ser feita diretamente na bilheteria do Mirage Circus, nos dias 1º e 2 de julho, na Av. Padre Cacique, 1359, bairro Praia de Belas, ao lado do Estádio Beira-Rio.

Os espetáculos também contam com a irreverência do palhaço Potato, a beleza do corpo de balé e outras atrações que encantam o público de todas as idades.