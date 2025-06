Jornal de Portugal destaca "fabuloso destino" no RS

Reprodução da publicação no jornal Público, de Portugal, com foto tirada por Adriano Miranda, de Vilso Strapazzon. Público / Reprodução

Assinada pela jornalista Sandra Silva Costa, com imagens do fotógrafo Adriano Miranda, uma reportagem veiculada em 31 de maio no Caderno Fugas (Especial Vinhos), do jornal Público, de Portugal, destaca um "fabuloso destino" no RS. Estão previstas mais três edições sobre o Estado.

Sandra e Adriano fizeram parte da incursão de jornalistas portugueses pelo RS, promovida em abril pela Secretaria Estadual de Turismo, em parceria com empreendedores locais.

Adriano gostou tanto do churrasco campeiro do Parador Cambará do Sul que até levou um osso embalado a vácuo de lembrança para casa, como mostrei aqui na coluna.

Intitulada "O fabuloso destino do Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul", a reportagem destaca a região entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, "por muitos considerada a paisagem mais bonita do Estado".

Segundo o texto, "há até quem lhe chame a Toscana brasileira". Na avaliação da jornalista, "há, de facto, muita Itália nas histórias que se escondem nestas vinhas".

Muitas dessas lembranças e vivências ganharam destaque na reportagem, em especial, a história de Vilso Strapazzon, que faz vinho em Bento Gonçalves com videiras plantadas há mais de uma centena de anos pelos bisavós italianos. Até hoje, ele mantém a casa construída em 1880 pelos antepassados, hoje uma cantina no Caminho de Pedras.

É, de fato, um tesouro e um belíssimo destino turístico, à espera dos visitantes lusófonos.