Irmãs-prodígio do Partenon conquistam título de mestres nacionais do xadrez

Retratadas aqui na coluna pela extrema habilidade no xadrez, as irmãs-prodígio Gabrielle da Silva Pires Conceição, 17 anos, e Valentina Charlotte da Silva, 9, do bairro Partenon, de Porto Alegre, conseguiram: elas conquistaram a titulação de mestres nacionais na modalidade.

Não foi sem dificuldades. Gabi e Valentina são de família humilde. A mãe, Sabrina Elen da Silva, trabalha em três turnos para poder bancar as meninas, que já receberam o apoio da ação filantrópica internacional Drop Dead Generous e de uma série de doadores anônimos, apaixonados pelo xadrez.

Desde o início do ano, elas acumulam prêmios. Ganharam medalhas no Brazil Chess Series, em Santa Catarina, e tiveram destaque nos campeonatos brasileiros (Fenac & Fenaj 2025) em Teresina (PI) e em Florianópolis (SC).

— Foi o que levou à titulação nacional, que é extremamente importante na trajetória de qualquer enxadrista — celebra a mãe-coruja, que conseguiu pagar os R$ 400 necessários para oficializar os títulos junto à Confederação Brasileira de Xadrez (CBX).

Enquanto isso, Valentina já se prepara para participar de um torneio internacional: o Panamericano de Xadrez, que ocorrerá em Canasvieiras (SC) no fim de agosto.

— É um torneio muito importante, que raramente acontece aqui no Brasil, então é uma oportunidade única para ela participar sem ter que sair do país — diz a mãe da Valentina.

Quem quiser ajudar, pode fazer um pix para Sabrina (a chave é o número de celular 51 98530-9930). A família também busca empresas e pessoas dispostas a patrocinar as meninas.

Paixão pelo tabuleiro

Gabrielle e Valentina já têm mais troféus do que idade. Gabi foi a primeira a se encantar pelo tabuleiro. Depois, a "febre" pegou Valentina. As duas são vidradas no esporte (sim, xadrez é um esporte!), historicamente associado aos homens, embora cada vez mais mulheres venham despontando no cenário mundial.

— Eu aprendi a jogar com a professora de Educação Física do meu antigo colégio (profe Denise, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Othelo Rosa) e amei. Contei para a minha mãe, e ela me apoiou. Depois, a Valentina também se interessou — diz Gabrielle.

— Eu achei muito legal — complementa a mais nova, sorridente.

A mãe da dupla percebeu o potencial que tinha em casa e procurou um segundo emprego (ela de fato trabalha três turnos) para conseguir investir no sonho das filhas, que passaram a chamar a atenção em torneios (veja a lista dos principais prêmios abaixo).

Quando a Gabi começou a aprender xadrez no colégio, eu vi que ela estava querendo algo mais. Então eu disse: se tu queres evoluir, vamos atrás. A gente tem de incentivar essa geração a sair do mundo das telas. SABRINA ELEN DA SILVA Mãe das meninas

Principais prêmios

De Valentina

Conquistou três troféus em três modalidades do Fenac 2025

Primeiro lugar na competição escolar (sub-9) do Brazil Chess Series, em Florianópolis (SC)

Campeã brasileira de Xadrez Escolar 2024 – primeiro lugar feminino, sub-8, em Caxambu, Minas Gerais

Campeã sul-brasileira de Xadrez Feminino (sub-8/sub-10)

Campeã gaúcha de Xadrez Escolar 2024 – sub-8 feminino

Campeã do IRT Standard 2024 Arroio do Sal (Pressul) – sub-10

Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – feminino sub-10 e sub-8

De Gabrielle