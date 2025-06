História do payador e poeta missioneiro Jayme Caetano Braun vai virar ópera

Jayme Caetano Braun é lembrado como um dos maiores artistas da história do RS. Tude Munhoz / Agencia RBS

É isso mesmo, você não leu errado: a história do missioneiro e payador Jayme Caetano Braun vai virar ópera, e das boas, unindo cantores líricos e artistas de destaque da música e da dança regionais.

Jayme será interpretado por ninguém menos que Pirisca Grecco.

A iniciativa é da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), com apoio da Secretaria de Estado da Cultura. A novidade faz parte de um conjunto de seis grandes produções, que serão apresentadas até o fim de 2025, incluindo obras como La Traviata, O Elixir do Amor e João e Maria.

A estreia da montagem sobre Caetano Braun está prevista para o dia 25 de outubro no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, com outras duas exibições na sequência, na Capital e no Palco Bell´Anima Recanto Maestro, em São João do Polêsine, na Região Central.

— Vai ser incrível. Jayme Caetano Braun tem uma importância imensa para a cultura gaúcha e merece essa homenagem. Além de tudo, o espetáculo será uma forma de mostrar para as pessoas que ópera não é coisa do passado, que também podemos falar de temas mais próximos da nossa realidade — diz Flávio Leite, presidente da Cors.

Encomendada pela companhia ao multi-instrumentista gaúcho Vagner Cunha (filho do grande maestro Antônio Borges-Cunha), a história ganhou o nome de Em busca das paisagens perdidas.

Além da composição de Cunha (conhecido pelo virtuosismo e pela sonoridade contemporânea e universal), a ópera terá libreto (texto cantado) do crítico teatral, jornalista e escritor Renato Mendonça (que já trabalhou em ZH), com concepção e direção cênica de Carlota Albuquerque (uma das maiores coreógrafas da atualidade no Brasil). Os três são gaúchos e conhecem bem a trajetória do artista homenageado.

A direção musical e a regência caberão ao maestro André dos Santos (que virá especialmente da Bahia, a convite da Cors), à frente da competente Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro (Forma).

Além de Pirisca, o elenco contará com Eiko Senda, Carla Maffioletti e Elisa Lopes (como solistas centrais), acompanhados de Raquel Fortes, Maicon Cassânego, Luciane Bottona e Guilherme Roman. Completará o time a bailarina Emily Borghetti.

Não tem como dar errado.

Quem foi Jayme Caetano Braun

Nascido no dia 30 de janeiro de 1924, em Bossoroca (que pertencia, naquela época, à São Luiz Gonzaga), Jayme Caetano Braun é lembrado até hoje como um dos maiores artistas da história do Rio Grande do Sul.

Foi um poeta e pajador, que versava sobre a cultura da região das Missões e do Rio Grande do Sul. Era capaz de improvisar sobre qualquer tema e é considerado, não por acaso, o mais gauchesco dos poetas do Rio Grande.

Serviço

A ópera Em busca de paisagens perdidas terá três apresentações: nos dias 25 e 26 de outubro, no Teatro Simões Lopes Neto (Multipalco Eva Sopher), em Porto Alegre, e no dia 1º de novembro, no Palco Bell´Anima Recanto Maestro, em São João do Polêsine. Os detalhes sobre horários e ingressos serão divulgados em breve.