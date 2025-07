Festival no Multipalco reúne espetáculos gaúchos de música, teatro e dança a preços populares

Serão sete espetáculos incríveis, com teatro, música e dança, apresentados de 19 a 28 de julho. E o melhor: com ingressos a preços populares (leia os detalhes abaixo).

Realizada por três instituições (Fundação Theatro São Pedro, Associação Amigos do Theatro São Pedro e Secretaria de Estado da Cultura) a iniciativa, segundo Gabriela Munhoz, diretora artística da fundação, leva uma série de pautas ao palco — incluindo temas ligados a diversidade, raça, gênero, meio ambiente e, é claro, impactos emocionais e sociais da enchente.

O fim de semana de estreia terá dois shows liderados por mulheres gaúchas, que homenageiam a importantes figuras femininas: no dia 19, Shana Müller, com o seu Canto de América, recordará a grande Mercedes Sosa (1935 - 2009), que faria 90 anos em 2025. No dia 20, Fernanda Copatti protagoniza O Nome Dela é Gal, showzaço em tributo a Gal Costa (1945 - 2022), que estaria completando 80.

Depois, o festival segue com Onde está Cassandra?, que celebra os 25 anos de carreira da drag queen Cassandra Calabouço, Rhinocerontes, uma sátira sobre a conformidade e a alienação da sociedade moderna, Peixes, espetáculo de dança que imprime uma reflexão sobre o presente, o futuro e a força do coletivo, Negreiros, sobre racismo, preconceito e o corpo negro.

O encerramento, no dia 28, será com a nova montagem do Coletivo Gompa, A Menina dos olhos d’Água, que estreou na Alemanha, passou pelo Rio de Janeiro e já encanta plateias no RS. Para crianças a partir dos seis anos, a peça conta a história de uma menina que se tornou refugiada climática e convida o público a refletir sobre pertencimento, exílio, deslocamento, perda e superação.

É uma baita programação. Vai por mim: prestigie.

Serviço

O quê: Mostra Movimenta Cena Sul

Mostra Movimenta Cena Sul Quando: de 19 a 28 de julho

de 19 a 28 de julho Onde: Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (entrada pela Rua Riachuelo, 1089, ao lado do estacionamento)

Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (entrada pela Rua Riachuelo, 1089, ao lado do estacionamento) Ingressos: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteiro)

R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteiro) Pontos de venda: online em www.theatrosaopedro.rs.gov.br e ma bilheteria do Teatro Simões Lopes Neto (somente nos dias de espetáculo, a partir de duas horas antes do início das apresentações)

Programação completa

19 de julho, sábado, às 20h - "Canto de América", com Shana Müller (música)

Shana Müller. Pedro Manoel Osório / Divulgação

A cantora Shana Müller celebra seus 20 anos de carreira com o show Canto de América, uma homenagem à música latino-americana que também faz alusão ao aniversário de 90 anos de Mercedes Sosa.

O espetáculo valoriza o protagonismo feminino e as heranças indígenas, negras e espanholas, promovendo o forte diálogo da cultura e levando ao público canções de grandes referências da música latina. O show é construído em português e em espanhol, e destaca ritmos como bolero, tango, milonga, chacarera e zamba, com uma banda formada por grandes músicos. Eu já vi e adorei.

20 de julho, domingo, às 18h - "O nome dela é Gal", com Fernanda Copatti (música)

Fernanda Copatti. RAFAEL MORAIS / Divulgação

O show (lindo demais) é uma homenagem da cantora, compositora, atriz e performer Fernanda Copatti a Gal Costa, que completaria 80 anos em 2025.

O espetáculo vibrante, visceral e emocionante é um tributo (e não uma imitação de Gal Costa, embora Fernanda fique muito parecida com ela no palco), trazendo a versão mais roqueira da grande cantora brasileira que soube ser muitas sem perder a sua identidade. O repertório, que conta com músicas assinadas por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Melodia, João Donato e Jards Macalé, foi pensado para arrebatar os fãs e também surpreender o público, mantendo viva a obra de uma das vozes mais potentes do Brasil.

24 de julho, quinta-feira, às 20h - "Onde está Cassandra?", de Cassandra Calabouço (dança)

Cassandra Calabouço. Fab Lütz / Divulgação

Cinco drag queens apresentam coreografias, cenas e números de lipsync para contar as histórias de 25 anos de trajetória da drag queen Cassandra Calabouço, através de suas memórias, questionamentos e críticas.

A narrativa conduz o espectador em uma experiência única, envolvente, sensível, contundente, divertida e emocionante. Em cena, Cassandra e as queens Alpine a Grande, LadyVina, Savanah Queen e Zélia Martínez convidam o público a explorar, desvelar e descobrir camadas mais profundas sobre identidade, respeito à diversidade e do ser artista no Brasil.

25 de julho, sexta-feira, às 20h - "Rhinocerontes", com direção de Eduardo Kraemer (teatro)

"Rhinocerontes". Adriana Marchiori / Divulgação

Livremente inspirado no texto original de Eugéne Ionesco, obra do gênero “teatro do absurdo”, que surgiu no século 20, após a Segunda Guerra Mundial, a peça é uma sátira sobre a conformidade e a alienação da sociedade moderna. Ela mostra a transformação gradual dos habitantes de uma cidade em rinocerontes.

É uma metáfora da ascensão dos regimes totalitários, na época, especialmente o nazismo, e da influência das ideologias nacionalistas sobre o comportamento humano. No Teatro Simões Lopes Neto, o espetáculo ganhará uma versão inédita, saindo pela primeira vez do tradicional Bar Ocidente para ocupar as ruas do Centro Histórico, o foyer do Multipalco Eva Sopher e o grande palco.

26 de julho, sábado, às 20h - "Peixes", com direção de Camila Vergara (dança)

"Peixes". Fabio Henrique Lutz / Divulgação

O elenco deste espetáculo é composto por artistas da dança, do teatro e da performance, que exploram temas de territorialidade, questões étnico-raciais, gênero e sexualidade em seus trabalhos.

Com trama onírica, acompanhada de trilha sonora e figurino criados especialmente para o trabalho, o cardume é levado pelo movimento das correntes marítimas rumo a águas profundas habitadas por figuras híbridas e mutantes. Uma rede de pesca e outros objetos humanos evocados pela cenografia simbolizam a ameaça ambiental e a dificuldade de captura da atenção da sociedade, cada vez mais dispersa e cheia de estímulos.

27 de julho, domingo, às 18h - "Negreiros", do Grupo Teatral Leva Eu (teatro)

"Negreiros". Adriana Marchiori / Divulgação

Um mergulho na escravização contemporânea que envolve o tráfico de pessoas, fluxos migratórios e a ampliação do debate racial no Brasil. A peça parte de alguns gatilhos para dialogar com o passado e o presente, misturando fatos históricos e políticos sobre a condição real e atual do negro no país, procurando ampliar a discussão dialética sobre a criminalização e a morte da juventude negra nas periferias.

Negreiros serve como metáfora para provocar outros olhares sobre situações contemporâneas análogas ao trabalho escravo e, consecutivamente, falar sobre racismo, preconceito e corpo negro (des)colonizado na cena. É como um navio que carrega nos seus porões suas memórias, dores e mazelas, mas também suas tradições e diásporas.

28 de julho, segunda-feira, às 19h - A Menina dos olhos d’Água, do Coletivo Gompa (teatro para crianças)

"A menina dos Olhos D'água". Wallace Gonçalves / Divulgação

O espetáculo (para crianças a partir dos seis anos, incluindo adultos, por que não?) fala sobre a situação dos refugiados climáticos e a superação de uma pequena menina diante de catástrofes ambientais.

Na peça, essa menina perde sua casa e seu animal de estimação em uma enchente no sul do Brasil. No albergue, ela faz novos amigos e mostra, pelo seu olhar doce e divertido, como superou a tragédia.